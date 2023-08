Graciela Alfano y Silvina Escudero revivieron su feroz enfrentamiento y fueron implacables: "Ha sido muy HDP"

Silvina Escudero - Muy hija de p... - Captura Intrusos.jpg

Y si bien Silvina reconoció que no llegó a sentirse humillada por Alfano cuando participaba del programa de Tinelli, estando de novia con Alé y con Graciela en el jurado, sí "maltratada y basureada". Asimismo apuntó a la ex Miss Siete días afirmando no saber los motivos del maltrato, aunque aseguró haberla disculpado si bien al recordarlo lo considera "injusto".

Por último, cuando el cronista de América le recordó las palabras de Alfano declarando que no compartiría trabajo con Cinthia Fernánez, Silvina Escudero se despachó picante: "Mirá qué loco, yo trabajaría con cualquier persona... hasta con ella que ha sido malísima conmigo".

Embed

La respuesta de Graciela Alfano a Silvina Escudero

Emitidas las picantes declaraciones de Silvina Escudero sobre la ex Miss siete días en Intrusos (América TV), Graciela Alfano salió a responderle desde un móvil en vivo en el mismo programa y fue más que contundente.

"Si yo fui malísima, ¿por casa cómo andamos?" fue la primera frase que esbozó Graciela siempre con una sonrisa y sin perder los modales, recordando las peleas que mantuvieron en el Bailando cuando Escudero noviaba con Alé, casualmente ex pareja de Alfano.

Graciela Alfano - Si yo fui malísima por casa cómo andamos -captura Intrusos.jpg

Y tildándola de "maleducada", Graciela explicó el trabajo de los integrantes de los paneles de los programas, como para dejar claro el por qué de su accionar 15 años atrás en el jurado del certamen de baile, cuando la morocha concursaba junto a su entonces pareja.

"En los paneles lo que hacemos es generar un conflicto para que la gente hable, se pongan de un lado o del otro, con cierta educación. Entonces todos los que entran al Bailando, conocen eso. Acá si no te la podés bancar a los 28 años, no te podés victimizar. O victimizate y hacé un gran show para que todos nos divirtamos", disparó filosa.

Al tiempo que concluyó irónica, pero con altura: "Pero cuando el show termina, que terminó hace 15 años, ya no da. O sea, ¿por casa cómo andamos Silvinita?".