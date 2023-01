Graciela Alfano y una triste noticia sobre su reconciliación con Enrique Capozzolo: "Me sentí humillada"

“¿Qué fue lo que pasó con Quique? ¿Vos lo contaste y te pinchó el globo?”, le preguntó Pampito sin filtros en el ciclo que conduce Flor de la V, y ella confirmó lo peor.

"Sí. Hoy recibí un mensaje que decía: ‘Prefiero terminar, porque tengo el perfil bajo...’. ¿Pero qué perfil bajo? Fuiste marido de Graciela Alfano. Después me dice: ‘Me estoy separando’. Yo ya sé la situación, chocolate por la noticia. Y después agrega: ‘Y estoy conociendo a alguien’”, resumió Graciela.

“Yo desconocía que él estaba saliendo con alguien, porque sino, la verdad, no tengo ganas: yo soy sorora, no le hubiera pateado el rancho a nadie”, añadió. “La engaño a la otra conmigo. ¿Y yo qué vengo siendo? Porque no entiendo dónde estoy parada. Así que se terminó en el instante en que me dijo estoy conociendo a alguien. Ya está. Me sentí humillada, me sentí ofendida”, cerró, la ex vedette, indignada.

Graciela Alfano confirmó que volvió con su ex, y dio detalles del grave problema de salud que superó

El 2022 no fue del todo bueno para Graciela Alfano, pero el 2023 lo arrancó con todo: Tras revelar que hace apenas dos meses, la ex vedette tuvo que ser sometida a dos intervenciones en sus riñones por la aparición de tumores, se animó a confesar que volvió con su ex marido, Quique Capozzolo, el padre de sus tres hijos.

"La palabra “novio” no se usa más, salvo que tengas 15 años. Solo puedo decir que, en términos generales, hoy hay dos tendencias. Una es casarse con uno mismo, que es lo que estoy proponiendo todo el tiempo. Y la otra es chonguear con el ex. Es lo mejor que hay, fantástico", aseguró en una nota a La Nación.

"Cuando volvés con una persona del pasado te encontrás con un ser diferente. La relación es absolutamente distinta porque ya tuviste hijos, nietos, otras relaciones", analizó sobre esta nueva oportunidad que se dieron.

"Acá lo interesante es la persona que evolucionó desde otro lugar. Es la novedad, pero con alguien con quien ya tuviste otra historia en otro momento de la vida. Entonces se convierte en algo diferente, nutritivo. La familia está mejor", sumó.

Sobre el delicado problema de salud que atravesó en 2022, confesó que "fueron dos operaciones programadas, mucha anestesia en poco tiempo. Pero todo se resolvió con gran éxito. Hablé mucho con mis hijos porque había decisiones que tomar: no sobre cómo ellos iban a apoyarme a mí sino yo a ellos. Porque nunca puedo dejar de ser madre", aseguró.