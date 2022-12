Gran Hermano 2022: Daniela se sintió traicionada por Thiago y rompió en llanto

Daniela llorando porque Thiago no la salvó - GH 2022.jpg El ataque de llanto y angustia de Daniela Celis luego de Thiago no la sacase de la plata de nominados de Gran Hermano 2022.

Ya en el dormitorio, y con Coti junto a ellas simulando empatizar con ellas, Juli se lamentó asegurando que "Es horrible que no podamos estar las cuatro para Navidad. Que nos tengamos que ir una de las tres es horrible", mientras Daniela Celis lloraba a moco tendido en la cama, ante la artera mirada de la entrerriana.

Mientras tanto, en la galería del parque de la casa Thiago Medina, rodeado por sus compañeros tras salvar a Alexis y no a su 'novia', intentó justificar su accionar. "Es con quien más afinidad tengo. Yo sé que estoy con ella, pero..." deslizó con visible cargo de consciencia cuando Maxi y Nacho lo interrumpieron. "Lo pensaste y lo decidiste así, lo sentiste así" dijo uno de ellos.

Fue en ese momento cuando Alexis también lo tranquilizó. "Acá todo el mundo te quiere y te va a entender. Es súper entendible lo que hiciste hermano, así que vos tranquilo con eso y si no te entiende no es culpa tuya", disparó sabiendo que él ya no corre peligro.

Alfa aconseja a Thiago - GH 2022.jpg Mientras Daniela lloraba desconsolada, Thiago charlaba con los hombres de la casa que aprobaron su decisión de salvar a Alexis.

Al mismo tiempo, otro que aprobó la decisión de Thiago fue Alfa quien lo alentó con un típico pensamiento machista y nada deconstruido: "Te hablo de corazón, te lo digo en serio. Es admirable, porque con el transcurso de los años te vas a dar cuenta que tenés mujeres, novias, amantes, minas, esposas... pero los amigos del alma los tenés para siempre. De los amigos no te divorciás, no te separás".

Gran Hermano 2022: ¿a quién salvó Thiago de la placa de nominados?

El martes, Thiago Medina ganó la prueba del líder en Gran Hermano 2022. De esa manera, el joven de La Matanza obtuvo la inmunidad y la posibilidad de salvar a alguien de la placa de nominados.

El miércoles, después de la votación de sus compañeros (y la espontánea de Coti), Daniela Celis, Alexis Quiroga, Romina Uhrig y Julieta Poggio quedaron esa placa.

thiago.jpg

Thiago decidió salvar al Conejo. Con lo cual, Romina, Daniela y Julieta tendrá que medirse en el voto telefónico. Una de ellas deberá abandonar la casa el domingo.

Como era de esperarse, la jugada del joven de La Matanza generó divisiones y repercusiones. Julieta y Daniela se mostraron muy movilizadas por tener que competir en una misma placa.