Gran Hermano 2022: el desubicado comentario de Alfa sobre Marcos que desató la furia de Julieta

Casi susurrando, Alfa disparó "Marcos es gay", y Julieta al instante lo cruzó: "No. Ni ahí. ¿Por qué decís?", dijo alimentando los rumores que la vinculan con el salteño.

Luego, el polémico participante fue contra Agustín, y aseguró que "tiene problemitas" ya que "el otro día lo agarré mirando en el tender las bombachas", contó.

De nuevo, Julieta Poggio lo cuestionó y se horrorizó por la forma en que él Agustín Guardis: "Pará, Alfa. No me gusta. Ay, no, qué asco".

Esmeralda Mitre contó los motivos por los que echó a Alfa, de Gran Hermano 2022, de su escuela de teatro

Walter Alfa Santiago es unos de los participantes más controversiales de la casa de Gran Hermano 2022. El hombre que se mantiene dentro de la casa ya tuvo muchos enfrentamientos con sus compañeros por su forma de pensar y expresarse, pero eso no es solo un personaje ya que fuera de la casa era parecido.

Así lo contó Esmeralda Mitre en el nuevo programa que conduce Carlos Monti para Net TV, Entrometidos. La rubia reveló que el hombre estudió teatro con ella, pero por su falta de comportamiento lo terminó echando de las clases.

"Él estudió en mi escuela, en el teatro El Globo. Lo eché por malos comportamientos y chistes de muy mal gusto. Tuvo falta de respeto con mis alumnos, por eso tomé la decisión", dijo ante la sorpresa de todos los panelistas del ciclo.

"No pagaba la cuota a tiempo, nunca. Siempre tardaba tres meses. Su excusa era que no tenía dinero para pagar. Nosotros lo bancábamos", sumó la mediática heredera de los Mitre.

Además, Esmeralda no quiso dar muchos detalles porque sobre todo las cosas afirmó que no quiere tener un enfrentamiento mediático con Alfa cuando salga de la casa.