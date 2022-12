Gran Hermano 2022: El particular pedido de auxilio que hizo Julieta desde el interior de la casa

“Mami, no tengo medias”, comenzó el mensaje de Poggio, pidiéndole ayuda a su mamá. En el mismo momento levantó su pie y mostró a la cámara como se le había roto, quedando el dedo gordo a la vista de todos en un divertido momento.

La hermanita contó además que esa media era de su propia madre, y que antes de entrar a la casa más famosa del país se había dado cuenta que no tenía medias propias, sino que siempre utilizaba alguna de sus hermanos o su padre, por lo que no sentía ese problema.

La noticia más inesperada para los chicos de Gran Hermano 2022: cómo reaccionaron

En medio de la emoción por el mensaje que Thiago Medina le mandó a su papá en pleno vivo de Gran Hermano 2022, una noticia inesperada sorprendió -y mucho- a los jugadores el martes.

Santiago del Moro les comunicó a los chicos que en los próximos días van a ingresar nuevos participantes al reality de Telefe y esto motivó la sorpresa y reacción de los chicos.

“Les quiero decir que, en los próximos días, no sabemos cuándo, estén preparados porque van a ingresar nuevos participantes, nuevos jugadores y jugadoras”, indicó el conductor.

Y agregó: “Esto no incide en nada con la finalización del programa. No es que se va a estirar más o menos, no la vean por ahí".

Más allá de la aclaración de Santiago del Moro, la noticia sorprendió a los jugadores, que no tomaron del todo bien la novedad.

Hubo un silencio pronunciado, algún grito enérgico de "no", caras largas, y hasta almohadones de los sillones arrojados con fuerza hacia abajo, en claro gesto de no estar de acuerdo con la decisión.