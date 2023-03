Gran Hermano 2022: Juariu tuvo un fuerte cruce con Camila y en las redes la destrozaron

Embed

La joven de Ituzaingó lanzó fuertes dichos sobre la ex diputada. "Me hacía sentir súper mal con la comida, con que yo aparecía, con que usaba zapatos, con que me hacía la linda, con que yo le hablaba a la gente y estaba mal. O sea todo lo que yo hacía estaba mal", sostuvo.

“No es que me hice la víctima. Yo me pongo mal. No puedo entender, cómo puede pasar, que vos realmente acá no veas lo que pasó. No lo puedo entender”, siguió Camila, con lágrimas en los ojos.

Juariu le remarcó que hay dos formas de ver lo que ocurrió con ella en la casa. "Es que se vieron un montón de cosas Cami, pero hay gente que va a pensar una cosa y otra gente va a pensar otra, no hay una verdad. La verdad es subjetiva”, opinó. “Si hay una verdad, yo sé cuál es. Te lo dice La Tora, el papá de Nacho, Gladys”, retrucó la ex GH.

En Twitter, la influencer recibió duros comentarios. “Qué mina insoportable esa Juariu”, “La nefasta de Juariu hizo llorar a cami, negando el maltrato que le hicieron Julieta y Romina. Y encima defendiéndolas todo el stream”, “Como que me está incomodando Juariu, queriendo justificar todo, la flaca estuvo ahí adentro, deja de decir que fue como a vos te parece amiga”, fueron algunos de los mensajes que se replicaron en dicha red social.

La angustia de Camila de Gran Hermano 2022 en LAM: quebró en llanto y no pudo seguir hablando

A días de haber dejado la casa de Gran Hermano 2022, Camila Lattanzio estuvo en LAM (América TV) y no pudo contener las lágrimas al hablar de su experiencia en el reality de Telefe.

"Yo venía aguantando muchas cosas. Me decían 'enfermita', que comía mucho, que estaba mal hablarle al público", afirmó la joven de Ituzaingó, visiblemente angustiada por los ataques que recibió de sus compañeros.

"Me pone mal, pero no quiero llorar porque me pinté re linda", expresó Camila. "Evidentemente era muy hostil la convivencia", señaló Ángel. "No podía decir nada porque le decía algo a Romina y ya tenía a todo el mundo en contra", añadió la invitada, que no podía dejar de llorar al recordar sus vivencias en el juego.

"¡Basta! ¡No quiero recordar Gran Hermano como un quilombo! ¡Fui a disfrutar porque era el sueño de mi vida!", exclamó, apenada por mostrarse llorando frente a cámara. Ante su angustia, el conductor le dio unos minutos para reponerse y presentó un informe.