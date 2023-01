Gran Hermano 2022: la Tora habló del abuso que sufrió y reconoció que intentó suicidarse

"A los 9 años sufrí un abuso interfamiliar; no lo conté hasta los 24 años para proteger a mi familia y porque me sentía culpable de lo que me había pasado"

Embed

Luego detalló cómo siguió su vida luego de esa experiencia: "En base a ese abuso, me junté con las peores personas. Tuve un novio que estaba metido en el paco, yo estaba en cualquiera. Cuando me logré separar de él, me meto en la noche", y continuó contando su historia: "En un momento mi vida no daba para más. Era seguir esa vida o morirme. Pensé en matarme".

Gracias a la ayuda de su mejor amiga conoció la fe, "la iglesia, conozco el gimnasio, me empecé a sentir mejor y a hablar, a contar lo que me pasó", añadió explicando cómo logró superar ese momento.

"Si alguna mujer pasó algo en su vida, las invito a que compartan, hablando se sana", finalizó Lucila y recibió el aliento de todos sus compañeros.

image.png

La reacción de Maxi tras enterarse de la mayor traición de Thiago en Gran Hermano 2022

La semana pasada, en la última nominación, Thiago Medina sorprendió a todos con su votación en Gran Hermano 2022. El joven de La Matanza le dio dos votos a Alexis Quiroga, su mejor amigo entro de la casa.

Cuando le preguntaron los motivos, el muchacho argumentó que era "por estrategia". Tras la votación de todos los participantes, El Conejo fue a a placa y el público decidió sacarlo del juego.

En las últimas horas se conoció que Maximiliano Guidici tuvo una charla con Ariel Ansaldo, quien le contó que Thiago reconoció haber nominado a Alexis.

Embed

"Al Cone le dije: 'vos y Thiago son intocables', pero a Thiago nunca hablamos eso. Por eso, cuando Thiago me dijo que me nominó, en la semana más difícil para mí...", le dijo el cordobés a Ariel. "Pero si Thiago dijo que lo nominó al Cone", le contestó el experto asador.

"¿Thiago lo nominó al Cone?", exclamó y se quedó sin palabras. "Yo no sé para qué hablo", acotó Ariel, arrepentido por haberle contado.