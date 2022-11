Gran Hermano 2022: Malena Pichot defendió a La Tora y fulminó a dos participantes

"La Tora hizo la primera nominación digna en la historia de GH: a uno por sorete acosador y a otro por tibio de mierda. Ambas cosas lo peor de la sociedad", publicó la actriz.

Como de costumbre, el tuit generó todo tipo de comentarios, sobre todo porque luego lo borró, y los criterios estuvieron divididos tanta-o a favor como en contra.

"Yo hasta no ver toda la escena y el contexto no opinaria, esperemos que hoy o en estos días lo muestren!", "Este feminismo da asco", "Yo hasta no ver toda la escena y el contexto no opinaria, esperemos que hoy o en estos días lo muestren", y "A quien representa está mina por favor", fueron alguno de ellos.

Marcelo Mazzarello y Malena Pichot se cruzaron muy fuerte en Twitter

Malena Pichot es reconocida por su humor ácido, y también por sus constantes cruces en Twitter, cuando da su punto de vista sobre algún tema en particular. Esta vez, quien le salió al cruce fue el actor Marcelo Mazzarello quien, luego de ver una publicación que realizó la standapera, le hizo un filoso comentario.

“Es una felicidad que en este momento se estrene Argentina, 1985. No vi la película aún, pero siempre es bueno recordar lo valioso de ser un país que le hizo juicio a las juntas”, escribió la humorista en su cuenta de la red social.

Pero el mensaje, fue rápidamente respondido por Mazzarello, reconocido como ferviente opositor al gobierno actual, y disintió con el concepto de la comediante de que había sido “un país” el que juzgó a las juntas.

El actor escribió en las respuestas a Pichot: “No fue un país. Fue Alfonsín más el 53 por ciento que lo votamos y un puñado de jueces con pelotas. El peronismo ofrecía el indulto, se opuso al juicio y no participó del informe de la Conadep”.

A la postura de Mazzarello se sumaron muchas más, que fueron sumamente críticos con la locutora de Futuröck.

Argentina, 1985 está protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, dirigida por Santiago Mitre, y recrea el Juicio a las Juntas militares que se realizó en el país, precisamente en 1985.