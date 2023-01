Gran Hermano 2022: Santiago del Moro ingresó a la casa y los participantes no lo podían creer

Además, el conductor anunció que el martes comienza la competencia por el auto: “Van a tener que tocar el auto durante, una, dos, tres horas, hasta que Gran Hermano diga basta. A partir de ahí, los que sigan tocando el auto van a clasificar a la siguiente instancia, para abrir o para prender el auto sacando una llave. El que prende el auto se lleva el 0 km”, dijo sobre las reglas del juego.

A continuación, Santiago ingresó al confesionario, un lugar que "siempre soñó conocer", y aseguró "esto es otro mundo, es otro contexto, la casa te envuelve y entiendo que ellos se olviden de las cámaras".

La presencia del conductor en la casa disparó el rating del reality, y al momento de su ingreso en el confesionario logró un pico de 24 puntos de rating.

Gran Hermano 2022: la reacción de Coti al ver a Alexis hablando mal de ella

Con la franca posibilidad de quedar fuera de juego en Gran Hermano 2022 el próximo lunes al no haber sido salvado de la placa de nominados por Nacho Castañares, Alexis Quiroga tiene a Coti Romero esperándolo para seguir adelante con el romance que iniciaron ni bien entraron a la casa más famosa de la televisión.

Pero hete aquí que este viernes en La noche de los ex (Telefe), la correntina vio cómo El Cone desconfiaba y hablaba no muy bien de ella con Maxi cuando todavía vivía en la casa. Así pudo verse aquel momento en que Coti Romero le dijo que si no lo veía durante 20 días, iba a querer estar con otro hombre porque no puede estar sola.

"Él no me entendió la joda. Hay una parte en la que le dije también que yo tenía que ser su prioridad, pero se lo estaba diciendo en joda también", deslizó entonces la hermanita ya fuera de competencia intentando justificar sus palabras.

En tanto, cuando Cristian U le aconsejó a Coti que cuide su relación con Alexis, no sólo porque parece buena persona sino porque juntos podrán facturar de lo lindo una vez que termine Gran Hermano, la rubia expresó: "Estoy enamorada. Si vos empezás una relación con alguien, no vas a esperar que termine. Con él me pasó eso y muy fuerte".