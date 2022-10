Gran Hermano 2022: se cansó de las cámaras y decidió bañarse desnuda

"Dije 'se va a la puta', me saqué todo y me bañé. Me terminé bañando en bolas, boluda, porque dije 'ya fue, se van a la puta'. El que quiera mirar, que mire", le contó la hermanita a una de las chicas.

Gran Hermano 2022: La indirecta a Wanda Nara sobre L-Gante ¡que la incomodó en vivo!

En la gala debut de Gran Hermano 2022, Wanda Nara y Robertito Funes fueron los encargados de recibir a los participantes y acompañarlos hasta la puerta de la casa más famosa del país.

El periodista aprovechó la oportunidad para tirarle una indirecta a la botinera sobre su romance con L-Gante.

"Estamos esperando a los 18 participantes y los vamos a acompañar a la puerta que les va a cambiar la vida", le dijo Wanda a Santiago del Moro, conductor de la nueva edición del legendario reality que marcaba picos de 19.2 puntos de rating al comienzo de su primera emisión.

"Wanda está muy L-Gante", bromeó Robertito, en clara alusión al romance de la botinera y el cantante. Ella, entre risas, le dijo: "Muchas gracias compañero, vos también estás muy elegante"

"En un rato terminamos todos bailando con L-Gante", bromeó Santiago del Moro. "La noche pide fiesta hoy", aseguró el conductor.