Gran Hermano: Emma explotó contra Santiago del Moro e hizo un fuerte descargo sobre la discriminación

Si bien al principio el estilista parecía a gusto con la decisión, una vez finalizada la transmisión se mostró en desacuerdo e hizo un fuerte descargo apuntando contra el conductor.

"Estoy re caliente que me hacen casarme con Daro boludo. Para mí es muy importante, para mí no es chiste. Estoy re caliente a mi no me pinta. "¿Sabés cuántos años estuve yo para poder casarme?", les comentó a sus compañeros.

Luego expuso su bronca contra del Moro y sentenció: "A mi me chupa un huevo casarme en joda porque no me lo tomo en joda. No me chupa un huevo que Santi se me ría en la cara en un vivo, me rompe soberanamente las bolas. Estoy hasta las bolas".

"Le dije que sí y te di el beso pero por show, pero a mi no me gusta. No me gusta nada de eso, no me gusta que se rían, no me gusta que la gente no sepa sobre mi lucha, sobre la marcha, sobre un montón de cosas. En los '80 nos cagaban a trompadas, nos encerraban y nos metían adentro de la cárcel a un montón de tíos abuelos gays que conozco de la vida", cerró.

Apareció un nuevo video del marido de Emma Vich con Tomasito Süller que lo compromete más aun

Este fin de semana un gran escándalo salió a la luz cuando este medio dio a conocer un video exclusivo de Nicolás Suar, el marido del participante de Gran Hermano, Emmanuel Vich, a los besos con el mediático Tomasito Süller en un boliche.

En el video se veían dos momentos comprometedores, uno de ambos bailando muy apasionados en la noche porteña y otro donde se retiraban a los besos en el asiento trasero de un auto.

A raíz del revuelo que estas imágenes ocasionaron, el marido del concursante del reality declaró que él no era la persona que se ve en el auto, mientras que Tomasito admitió que los grabó un amigo y luego lo filtró.

“Nos filmó un amigo. La cuestión es que se lo mandó a su novia y ella los desparramó por todos lados, no era la idea, o sea, quedaba entre nosotros”, fueron sus palabras en diálogo con TN Show.

En medio de toda la polémica, Primicias Ya obtuvo un nuevo material exclusivo que compromete aún más a Nicolás y Tomasito, ya que se los puede ver durmiendo juntos en lo que sería un encuentro íntimo luego del boliche.