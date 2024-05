Gran Hermano: Emma limpió toda la casa y descubrió algo que provocó su furia contra sus compañeros

Claro que no fue tarea fácil y se dio cuenta que nadie colabora para mantener la casa en buenas condiciones. "No me da más la espalda. Fue como arrancar la limpieza de cero", le dijo a la humorista, que destacó su enorme compromiso.

Virginia coincidió con Emma y advirtió que todos se desligan de las tareas de limpieza. "Lo que pasa es que los chicos no limpian nada. No hay forma. Igual, si no lo logramos hasta ahora", añadió.

El estilista señaló que le resulta llamativo cómo se genera tanto desorden, en una instancia en la que son menos jugadores que antes. "Olvidate, el tema es que somos re pocos como para ensuciar tanto. Siento que ya tendría que estar como súper acomodada la casa", remató, indignado.

Embed

Cómo quedó la placa definitiva de nominados en Gran Hermano tras la jugada de Virginia

Este jueves, en Gran Hermano (Telefe), la líder de la semana, Virginia Demo, tuvo la difícil tarea de terminar de armar la picante placa de nominados.

Cuando el conductor Santiago del Moro ingresó a la casa le pidió a la comediante que suba a placa a la única persona que no quedó nominada: a Florencia Regidor.

Embed

Luego, Virginia se paró en medio del living y fue nombrando a las personas que no iba a salvar. La decisión quedó entre Emmanuel Vich y Martín Ku, pero la humorista eligió sacar de placa al Chino.

Por lo tanto la placa de nominados final quedó conformada por Juliana 'Furia' Scaglione, Darío Martínez Corti, Bautista Mascia, Nicolás Grosman, Florencia y Emmanuel.