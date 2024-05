﻿Gran Hermano: Furia lanzó una gravísima acusación contra Francisco que podría perjudicar seriamente a Darío

Sin embargo, en las últimas horas, Juliana se hartó del hijo del participante de La Plata y le puso los puntos: "Te voy a pedir un favor, necesito que empieces a darme mi espacio, I'm sorry".

Más tarde, en una charla con Virginia Demo y Florencia Regidor, Furia siguió quejándose de la insistencia de Francisco con ella: "Que se vaya a dormir a su cuarto. No lo aguanto más, me persigue por toda la casa! No puedo quitármelo de encima".

Ante la situación tensa entre ellos, Darío intervino y le advirtió a su hijo que puede salir lastimado. "Por más que te pida perdón, ya está. Ella está jugando. Tomá distancia", fue el consejo que le dio.

Gran Hermano: Furia se hizo nuevos estudios por la leucemia y reveló los sorprendentes resultados

Juliana Furia Scaglione se hizo nuevos estudios por el diagnóstico de leucemia y contó los resultados en la casa de Gran Hermano, Telefe.

Santiago del Moro explicó que el lunes le hicieron nuevos exámenes de rutina a la participante y por suerte los resultados arrojaron resultados "muy buenos".

La polémica jugadora aprovechó el desayuno para darle las buenas novedades al resto de sus compañeros, aunque al principio dudó en contarlo por si brindaba información de más.

“Quiero decir algo que no sé si puedo decir porque no sé si se puede...”, comentó la tatuada. Ahí el uruguayo Bautista Mascia le dio ánimo para que continúe y Furia se soltó por completo: “Bueno gente…me volví a hacer el chequeo y me dio excelente”.

“Así que nada, mi hermana que es la que más me preocupa que esté tranquila, que igualmente seguro te habrán informado… Puedo seguir en carrera, y el linfocito está ahí, amiga. No se fue, así que lo siento por la gente que quiere ver morirme. ¡No!”, continuó eufórica.

“¡Todavía no me toca, amigo!”, cerró feliz Furia mirando fijo a cámara y mientras el resto de sus compañeros aplaudían al enterarse el tranquilizador parte médico que recibió.