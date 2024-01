Gran Hermano: Lucía se tocó sin que nadie la viera y reveló la infalible técnica para hacerlo

Enseguida, Rosina se mostró entusiasmada y aseguró que iba a poner a prueba esa metodología. “¡Ay yo quiero, chicas! Ahora me dieron ganas de hacerlo”, comentó, saltando y feliz por el tip que le dio Lucía.

En las primeras semanas de su estadía en Gran Hermano, la joven de Salta relató que sus padres tardaron en aceptar su sexualidad. De hecho, narró que ellos creían que le gustaban las mujeres por un hecho traumático que sufrió: “Fui abusada. Mis papás lo relacionaron mucho con eso. Yo fui abusada por no saber decirle que no a un hombre, fue un hombre que lo conocí una noche y nunca más vi en mi vida, esto lo traté mucho en el psicólogo. Yo ya había estado con mujeres antes de esto”.

En pareja con Virginia, que espera verla cuando salga de la casa, Lucía ha dicho que su novia supo comprender todo su padecimiento. "Mi novia me salvó la vida. Ella sabe. Fue lo mejor que me pasó. Yo la veo, cómo me trata, es amor. No hay que definir, darle vueltas, es amor”, detalló.

Kun Agüero se disculpó tras atacar a Sabrina de Gran Hermano: ¿qué había dicho?

El Kun Agüero quedó envuelto en un escándalo. El ex jugador habló de las últimas nominaciones en Gran Hermano y todo derivó en una polémica impensada.

El ex futbolista llamó a votar contra Sabrina. ¿El motivo? El Kun es amigo de Brian Fernández, el novio de la joven, que fue duramente cuestionada en las redes por su acercamiento a Alan.

"Banquemos a un gran amigo que lo conozco de los 5 años, Brian Fernández. Ya sabemos lo que está pasando en la casa. Yo me entero porque tengo a mi mejor amigo... ya tengo a una enemiga. Así que ya saben: Arafue, como dijo Milei. ¡Sabrina, afueraaaa!", fueron los dichos del ex jugador.

Para sorpresa de muchos, Brian salió a bancar a su pareja, remarcó que la apoya para porque estar en el reality siempre fue su gran sueño. Al enterarse que la posición de su amigo, el ex integrante de la Selección tuvo que disculparse con Sabrina.

"Yo por ahí me imaginé o pensé que por ahí estaba mal. Pero bueno, al final me metí en donde no tenía que meterme. Asumo la responsabilidad, le pido disculpas a Brian porque por ahí tenía que haberle preguntado a él de esto. Ya me conocen a mí que yo opino y tiro fruta. Me salió así decir eso y lo dije", expresó el Kun.

"Hablé con él y está bien. Pedirle disculpas si le generé un problema o si hice sentir mal a la familia de ella o el ambiente. Nada, ya está. Yo sigo como siempre bancando a Brian. Asumo la responsabilidad de que me equivoqué y no va a volver a pasar", agregó.

Finalmente, El Kun remarcó que nunca tuvo intención de generar una polémica. "Uno al final quiere a sus amigos y siempre quiere lo mejor", sentenció.