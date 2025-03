Gran Hermano no perdonó el comportamiento de los jugadores y aplicó una sanción que sacudió la casa

"La estadísticas en apariencia frías y muchas veces desestimadas, son un reflejo de los comportamientos humanos. Los números no mienten. Considero que no siempre afrontar las pruebas con la importancia que corresponde. Tienen que entender que lo que se pone en juego es ni más ni menos que los alimentos de toda una semana, su propia comida", siguió.

"Por eso me cuesta y mucho entender la falta de compromiso, de voluntad, de responsabilidad. Nadie dijo que las pruebas serían fáciles: requieren esfuerzo, significan un desafío, ponen a prueba justamente el afán de superación más aún ante la adversidad. De modo que he tomado una decisión: el presupuesto para la compra de esta semana será solo del 25 por ciento", les comunicó.

Y agregó severo: "Y de ahora en más les descontaré un 20 por ciento del presupuesto que tenían asignado desde que entraron a la casa. También, a partir de ahora, contarán con menos tiempo para el escaneo de los productos. Cuando ganen una prueba será de 12 minutos, cuando la pierdan solo de 10".

Embed

Lucía Patrone contó lo que no le gusta que Lauty Gram vea de ella en Gran Hermano 2024

Lucía Patrone es una de las nuevas participantes de Gran Hermano 2024 (Telefe), pero claramente quedó en el centro de todas las miradas ni bien se supo que era la novia de Lauty Gram, el cantante e influencer expareja de la China Suárez.

Y si bien en un principio evitó hacer referencia a su popular pareja, con el paso de los días se distendió y se animó a imaginar en voz alta su futuro junto a él.

Así, en una distendida charla con Sandra Priore, Luchi se confesó. "A mí lo que me da vergüenza es que yo hablo un montón de Lautaro y me da cosa quedar como una pelotuda", se sinceró. Pero la participante de La Plata la tranquilizó, al asegurarle que no habla "un montón de él". "Lo nombrás pero como una persona normal", le explicó.

En tanto, Lucía confió algo avergonzada que para su cumpleaños se puso a llorar cuando pusieron una de las canciones de Lauty, por lo que una vez más Priore la contuvo. "Bueno, ¡pero te emocionaste! Eso muestra que sos humana. Sólo te emocionaste. Lo que se nota es que vos has vivido todo el proceso del escrito de la canción. Cómo no vas a llorar", le explicó en su afán por tranquilizarla.

Fue allí que Luchi admitió: "Me re emociona pero después pensé '¡Qué vergüenza!' Me da cosa que él piense que soy una pelotuda por estar llorando", por lo que Sandra quiso saber cuánto tiempo llevan de novios.

Y tras revelarle que llevan "cinco meses", desde antes de ingresar al reality, Sandra volvió a indagarla sobre si le gustaría irse a vivir con el músico. "Sí, pero más adelante. Lauty vive solo, entonces me gusta que puedo ir cuando quiero", concluyó visiblemente enamorada Lucía.