Georgina Barbarossa apuntó fuerte contra Marley por no apoyar a Florencia Peña: "Vive en..."

Y agregó sobre el escándalo en Luzu: "Lo de Flor fue un error involuntario y fue la forma, se quería matar. Pero ya pidió perdón, basta, ya es un montón".

"No sé si él estuvo tan al tanto porque vive como en una nube de pe... en Narnia. No sé si vio toda la escena tal cual como fue porque está afuera y grabando", opinó después Georgina Barbarossa sobre la actitud de Marley ante este tema, quien después mantuvo una charla con Nico Occhiato.

Qué habló Georgina Barbarossa con Florencia Peña tras su polémica salida de Luzu

En tanto, la conductora Georgina Barbarossa comentó que mantuvo una charla con Florencia Peña tras lo sucedido y qué fue lo que le aconsejó tras lo sucedido en medio de la angustia que atravesaba.

"Hablamos en privado mucho por WhatsApp y le dije que se aferre a la roca de los artistas: el teatro, que es nuestro lugar y nuestro palo, y al público que la quiere y la ovaciona de pie. Y no mezclar la cosa política porque ya estoy harta de la grieta, me tiene podrida de verdad", dijo la animadora de Telefe entendiendo la difícil situación anímica que pasó la actriz por esos días.