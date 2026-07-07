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Georgina Barbarossa apuntó fuerte contra Marley por no apoyar a Florencia Peña: "Vive en..."

La conductora Georgina Barbarossa cuestionó la actitud que tomó Marley en el escándalo de Florencia Peña y su polémica salida de Luzu.

7 jul 2026, 08:40
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Georgina Barbarossa apuntó fuerte contra Marley por no apoyar a Florencia Peña: Vive en...

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Georgina Barbarossa apuntó fuerte contra Marley por no apoyar a Florencia Peña: "Vive en..."

Georgina Barbarossa cuestionó la postura pública que tomó Marley de no apoyar a Florencia Peña tras al abrupto final del programa El show del verano que conducían en Luzu tras la falsa información que dio la actriz sobre el padre de Messi.

Tras el comunicado de Nico Occhiato, la actriz se encuentra en un fuerte conflicto con la señal de streaming que terminó en la Justicia en un reclamo millonario.

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En charla con el programa radial que conduce Marina Calabró en El Observador, Georgina Barbarossaapuntó contra Marley por su silencio público y no salir en respaldo de su amiga.

"¿No te pareció que Marley tendría que haber salido por lo menos a defender a su amiga? ¿La posición neutral no es antipática?", le preguntó Guido Záffora. "Sí, es antipática", reconoció firme Georgina, dejando sorprendidos a los periodistas en el estudio.

Y agregó sobre el escándalo en Luzu: "Lo de Flor fue un error involuntario y fue la forma, se quería matar. Pero ya pidió perdón, basta, ya es un montón".

"No sé si él estuvo tan al tanto porque vive como en una nube de pe... en Narnia. No sé si vio toda la escena tal cual como fue porque está afuera y grabando", opinó después Georgina Barbarossa sobre la actitud de Marley ante este tema, quien después mantuvo una charla con Nico Occhiato.

Qué habló Georgina Barbarossa con Florencia Peña tras su polémica salida de Luzu

En tanto, la conductora Georgina Barbarossa comentó que mantuvo una charla con Florencia Peña tras lo sucedido y qué fue lo que le aconsejó tras lo sucedido en medio de la angustia que atravesaba.

"Hablamos en privado mucho por WhatsApp y le dije que se aferre a la roca de los artistas: el teatro, que es nuestro lugar y nuestro palo, y al público que la quiere y la ovaciona de pie. Y no mezclar la cosa política porque ya estoy harta de la grieta, me tiene podrida de verdad", dijo la animadora de Telefe entendiendo la difícil situación anímica que pasó la actriz por esos días.

     

 

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