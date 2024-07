Guerra de dos ex Gran Hermano: Manzana cruzó a Damián y se sacaron chispas al aire

Embed

"Que diga si está de novio o no está de novio... es fácil", comentó Manzana. "Estamos solteros", indicó su compañero. "Entonces, ha sido un invento todo, no puede ser", retrucó el tucumano.

"¿Y vos? ¿Y Lulú que no la veo hace rato?", fue la repuesta de Damcer. "Está en Tucumán. Ya va a venir la otra semana. Vos contá si lo que tienen ustedes dos es trucho o no", sumó Manzana, picante.

Finalmente, Damián aclaró su vínculo con Flor Cabrera. "Es una relación de amistad genuina... muy sana", advirtió.

El descargo de Martín Cirio por el tremendo desplante de Furia de Gran Hermano

En las últimas horas, en sus redes sociales, Martín Cirio, más conocido como La Faraona, realizó un fuerte descargo contra Furia de Gran Hermano.

¿El motivo? Desde hace semanas que viene gestionando para hacer un video para su canal de YouTube, le dan excusas y estiran la definición.

"No creo que venga, sinceramente. Yo ya le mandé mensaje. He dado mis pasos y siempre que la veo a ella hablar de mí, siento un tufillo, noto algo raro, y no me gusta presionar las cosas", expresó.

Martín recordó que él la bancó cuando estuvo en la casa y no cambiará su opinión sobre su juego en GH, pese a esta negativa. "Lo que no se da, no se da... si no hay buena onda, todo bien. Soy objetivo, a mí me gustó y me divirtió en GH. No me desdigo nada de lo que dije".

Por último, el influencer deslizó que, tal vez, Furia está mal asesorada ya que son varios los lugares a los cuales prefirió no ir para evitar recibir críticas. "No sé qué le habrán dicho... o si le caigo mal. Si es así, está bien. No soy moneada de oro para caerle bien a todo el mundo", cerró.