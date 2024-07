Guido Süller se disculpó tras la polémica con la hermana de Lali y sus compañeros de Luzu Tv

Tras sus palabras, se vivieron días muy tensos en el programa hasta que en la emisión de este jueves decidió hacer un mea culpa y disculparse con sus compañeros por sus actitudes en televisión.

Guido Süller Patria y Familia

"No sé si es defender lo indefendible, pero yo quiero pedir disculpas por lo que sucedió hace un par de días. Hice un vivo en TikTok hablando de una compañera y sin realmente tener noción del alcance que tuvo eso", comenzó diciendo al aire.

Luego reconoció su equivocación y aseguró: "Me di cuenta de que no hay que hablar de los compañeros de trabajo, es un error por mas que te lleves bien mal o regular. Me parece que fue una falta de respeto, entonces quiero públicamente pedir disculpas".

"También decir que estoy aprendiendo a estar en un mundo de jóvenes donde los valores son otros, donde la televisión no es la misma que el streaming y sí, me equivoqué. Gracias a la charla que tuve con Conny, la productora, me hizo abrir los ojos y ver un montón de cosas", finalizó.

Guido Süller fulminó a la hermana de Lali Espósito y destapó una feroz interna en Luzu Tv

Actualmente Guido Süller se encuentra formando parte del programa de streaming Patria y Familia (Luzu Tv) y este martes en LAM (América) desató un fuerte escándalo cuando contó una inesperada interna con una de sus compañeras.

En el programa, Guido está junto a Fede Popgold, Camila Mayan, Lucas Spadafora y Anita Espósito. Sin embargo, apuntó específicamente contra la hermana de Lali, y reveló sus polémicas actitudes detrás y delante de cámara.

Patria y Familia

“Ella inventó el término de que se va a negro. Eso es meterse en teléfono, no participar y estar caracúlica", aseguró el mediático y confesó: “A mí no me dirige la palabra, yo le hablo y no me contesta. No recuerdo haber tenido una charla con ella nunca".

Acto seguido, contó las consecuencias que eso implica para el programa y recordó: “El conductor se fue de vacaciones, entonces las conducciones fueron rotativas y a mí me tocó dos veces. Ella estuvo 50 minutos con el teléfono, era mi primer conducción y yo estaba muy nervioso. No me remó nada”.

“Yo soy una buena persona pero tengo un grado de sensibilidad muy grande, terminó el programa, llegué a mi casa, y no podía parar de llorar. En 40 años que estoy en la televisión jamás me habían dado la oportunidad de conducir, era mi día para poder lucirme", reconoció angustiado.