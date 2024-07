Guido Süller volvió a disparar contra la hermana de Lali Espósito

Embed

Este jueves, en Ángel Responde por Bondi, el mediático volvió a disparar contra la hermana de Lali Espósito. "No me quiere. No sé... pasa que ella es muy feminista. Yo no soy ni feminista ni machista, soy pro mujer, que es distinto", sostuvo.

No conforme con eso, Guido lanzó una frase letal. "La voy a a hacer famosa, al final", exclamó. "Más que Lali", comentó el conductor. "No, no quiere... bajo ningún punto de vista", remarcó.

El mediático deslizó que gracias a él, el programa del cual es parte, Patria y familia, cobró notoriedad. "Estamos en todos los portales por lo que dije en tu programa", remató.

La hermana de Lali Espósito cruzó en vivo a Guido Süller tras sus dichos en LAM: "No es la primera vez que..."

El lunes en LAM (América), Guido Süller desató un escándalo al revelar detalles de su tensa relación laboral con Anita Espósito, hermana de Lali Espósito. El mediático acusó a Anita de tener actitudes polémicas y de no colaborar durante las transmisiones del programa de streaming Patria y Familia.

“Inventó el término de que se va a negro, eso es meterse en el teléfono, no participar y estar caracúlica”, afirmó Süller en el programa de Ángel de Brito. Además, agregó: "A mí no me dirige la palabra, yo le hablo y no me contesta. No recuerdo haber tenido una charla con ella nunca".

La respuesta de Anita no se hizo esperar. Este miércoles en Patria y Familia, la hermana de Lali Espósito le contestó a su compañero: "No es la primera vez que escucho en TV o en las redes algo referido a mí o mi familia".

"De tu familia no dije nada", retrucó Guido. "Yo estoy diciendo que estoy tan acostumbrada a leer cosas de mí y de mi familia, que estoy amiantada a lo que se diga cualquier cosa", reiteró la hermana de la cantante.

Lejos de querer seguir generando polémica, el mediático recordó que todo se generó por un vivo que hizo en sus redes y aclaró que no quiso ofender a su compañera: "Yo hice un vivo cocinando y la gente me preguntaba muchísimo cómo era la relación con Ana, y me descargué. Pero no sabía que se iba a armar todo esto. Lo vi diez veces el video y no digo nada tan terrible. Pero de ahora en adelante me voy a cuidar, porque en las redes decís una cosa y se magnifica mucho todo".