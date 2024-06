La emoción de Guido Süller al conectar con su mamá a través de una la vidente Aristida: el video

Aristida, que contecta almas en sus eventos, le trajo un mensaje directo a Guido de su madre y el mediático no pudo evitar emocionarse. "Mi mamá me dice que te acompaña acá en este momento y en todos lados", comenzó la médium su relato.

"Justamente tu mamá era muy detallista con la cocina y me está mostrando lo que a vos te gustaba comer. Me está mostrando la pata y muslo y me dice: ' eso dejáselo para Guido'", continuó.

Mientras el mediático la escuchaba atentamente, la médium agregó: "Me dice (Nélida) que no te pongas mal, que siempre te escucha y siempre te está acompañando".

Ahí, Guido Süller no pudo evitar las lágrimas y comentó sobre el recuerdo de su querida madre: "Me cuesta soltarla, es la persona más importante de mi vida. Yo te amo mamá".

"Es una cosa tan extraña...", añadió sobre ese momento lleno de emoción que estaba viviendo. Y los dos finalizaron esa especial conexión fundiéndose en un abrazo como si hubiera sido la madre de Guido quien se lo daba a su hijo y la total sorpresa de todos sus compañeros de ciclo.

Guido Süller incomodó a Nico Occhiato con una filosa pregunta sobre su relación con Flor Vigna

Este año Guido Süller supo reinventarse y se incorporó al reconocido canal de streaming, Luzu Tv, con el programa a Patria y Familia junto a Fede Popgold, Camila Mayan, Lucas Spadafora y Anita Esposito.

En una de las últimas emisiones del programa, Guido interactuó con el dueño del canal, Nico Occhiato y protagonizaron un tenso momento cuando decidió hacerle una picante pregunta sobre lo que fue su noviazgo con Flor Vigna.

Lo cierto es que ambos estuvieron en pareja durante siete años y la relación dejó sus secuelas hasta el día de hoy, ya que la cantante generó una importante polémica al dedicarle una de sus ultimas canciones, Picaflor.

Simulando una sesión de psicoanálisis, y con un diván improvisado, Guido comenzó con las preguntas e indagó: "¿Usted estuvo siete años de novio con Flor Vigna?”.

Ante la afirmación del joven, el mediático no se contuvo y soltó: “¿Cómo hizo?”. "¿Cómo hice para qué?", repreguntó Nicolás y Guido disparó: “¡Cómo hizo para aguantar a Flor Vigna siete años! Sinceramente, yo creo que el origen de su trastorno es esa chica".

“No, bueno. Fue una gran relación. Si se refiere a que estoy más boludo está en lo cierto. No sé efectivamente si es para mí, pero cuando analizás tiene que ver mucho conmigo", completó en referencia a la canción que Picaflor.