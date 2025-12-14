Homero Pettinato rompió el silencio en los Martín Fierro de Streaming tras el escándalo con Sofía Gonet: "Contraataqué"

Embed

Qué dijo Tamara Pettinato en medio del escándalo entre su hermano Homero y Sofía Gonet

Luego de que Sofía Gonet, conocida como La Reini, difundiera conversaciones privadas en las que Homero Pettinato la insultaba, Tamara Pettinato decidió respaldar públicamente a su hermano.

Este domingo, la periodista utilizó sus redes sociales para publicar capturas de chats con Homero y así sostener su postura. En uno de esos diálogos, ella le había enviado un audio y él contestó: "Sofía me dejó bien en claro que si yo la cago me mata, y si la dejo, se mata".

Sobre esa publicación, Tamara escribió un mensaje contundente: "Ella intenta ensuciar a mi hermano cuando todo el año fui testigo de su violencia, manipulación y toxicidad. Me cansé de decirle a él que saliera de ahí porque solo le iba a hacer daño, y así fue".

En otra historia, mostrando un nuevo intercambio de mensajes, la hermana del humorista volvió a reafirmar su postura: "Aún después del video que ella hizo en su contra, él me decía esto. Intenté no hablar del tema porque se seguían viendo, pero espero que esto sea el fin".

