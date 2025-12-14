Homero Pettinato rompió el silencio en los Martín Fierro de Streaming tras el escándalo con Sofía Gonet: "Contraataqué"
En la alfombra roja de los Martín Fierro de Streaming 2025, Homero Pettinato rompió el silencio tras el escándalo con su ex, Sofía Gonet.
14 dic 2025, 22:35
En medio de la fuerte polémica por los violentos chats que compartió Sofía Gonet con su ex, Homero Pettinato, el comunicador se refirió al escándalo durante la alfombra roja en los Martín Fierro Canales de Streaming 2025.
Mientras la influencer cumplía el rol de anfitriona en la previa de la ceremonia, Homero apareció por otro lado, acompañado por Eial Moldavsky, y fue entrevistado por Marti Benza.
Consultado sobre cómo se encontraba, el comediante respondió con ironía: "Estoy flotando en una nube de estabilizadores de ánimo, que son bárbaros, traídos de afuera. Mañana es un bajonazo".
Luego, dejando de lado el tono humorístico, Pettinato se mostró más serio y reflexivo: "Fue un episodio triste, muy feo, que a mí no me identifica. Los que me conocen saben que no soy Wandanarezco, no me gusta tanto el escándalo y exponer la vida privada, pero en esta situación no me quedó otra y contraataqué... y la pasé como el orto".
Qué dijo Tamara Pettinato en medio del escándalo entre su hermano Homero y Sofía Gonet
Luego de que Sofía Gonet, conocida como La Reini, difundiera conversaciones privadas en las que Homero Pettinato la insultaba, Tamara Pettinato decidió respaldar públicamente a su hermano.
Este domingo, la periodista utilizó sus redes sociales para publicar capturas de chats con Homero y así sostener su postura. En uno de esos diálogos, ella le había enviado un audio y él contestó: "Sofía me dejó bien en claro que si yo la cago me mata, y si la dejo, se mata".
Sobre esa publicación, Tamara escribió un mensaje contundente: "Ella intenta ensuciar a mi hermano cuando todo el año fui testigo de su violencia, manipulación y toxicidad. Me cansé de decirle a él que saliera de ahí porque solo le iba a hacer daño, y así fue".
En otra historia, mostrando un nuevo intercambio de mensajes, la hermana del humorista volvió a reafirmar su postura: "Aún después del video que ella hizo en su contra, él me decía esto. Intenté no hablar del tema porque se seguían viendo, pero espero que esto sea el fin".