Las duras publicaciones de Sofía Gonet que encendieron las alarmas en medio del escándalo con Homero Pettinato

Cómo son los terribles chats que publicó Sofía Gonet con Homero Pettinato

El sábado 13 de noviembre, Sofía “La Reini” Gonet sorprendió en sus redes sociales al publicar conversaciones privadas con su ex, Homero Pettinato. Los mensajes generaron un fuerte revuelo y aparecieron semanas después de que el humorista declarara públicamente que “volvería con ella” y que todavía sentía amor.

Días antes, el hijo de Roberto Pettinato había hablado en Los Profesionales de Siempre (El Nueve) y aseguró: “Nos amamos. No guardo rencores por lo del video, ya está”. En esa misma entrevista agregó: “Ella es impulsiva, como dice siempre, y lo que hizo ya pasó”.

La influencer decidió entonces mostrar parte del intercambio que mantenía con Homero a través de sus historias de Instagram. En uno de los mensajes, él le escribió: “Te la pasás laburando de mierdas que a nadie le importan y te creés Angelina Jolie”. La respuesta de Gonet, participante de MasterChef Celebrity, fue contundente: “Te despertás todos los días a las cuatro de la tarde porque te la pegás. Sos un desastre total”.

En otros fragmentos, Pettinato la trató de “gato cascoteado”, aseguró que “la detesta” y que “se comió una peli”. Frente a esas palabras, Sofía retrucó: “Tenés síndrome que te creés superior y más intelectual y culto. Sos recontra pelotudo y vago. Yo me río de mí misma. No tenés humor”.

El cruce escaló aún más cuando el humorista lanzó: “Por lo menos no chupo pij... en el Four Seasons por un pasaje en primera”, y sumó: “Con el poco talento y la cantidad de plata que tenés a nadie le entra en la cabeza”.

La influencer no se quedó callada y contestó: “Me lo pago yo, como pagué todo cuando éramos novios, hasta los hoteles que íbamos”. Finalmente, en los mensajes difundidos, Pettinato volvió a llamarla “un gato cascoteado” y aseguró que “es una mala persona”, cerrando un intercambio que volvió a poner en el centro de la escena el conflicto entre ambos.