Horacio Cabak saludó a su mujer Verónica Soldato por su aniversario y luego la borró

Cabak se alejó de los medios hasta que pasó la tormenta. Logró reconciliarse con su mujer y el jueves salieron a celebrar su aniversario de 28 años. Horacio posteó una foto de cuando eran más jóvenes, y le agregó el número 28, haciendo reverencia al aniversario, con un corazón rojo.

Sin embargo, la foto desapareció del Instagram del conductor de la Jaula de la moda. No está y todo hace pensar que quizás a ella no le gustó la exposición o de nuevo están atravesando una crisis.

Horacio Cabak: tras el escándalo de separación mostró cómo pasó San Valentín

El año pasado Horacio Cabak atravesó una escandalosa separación. Su esposa Verónica Soldato descubrió una infidelidad en el celular del periodista y no dudó en exponerlo en el medio mediante las redes sociales y pedirle el divorcio. Pero ahora en San Valentín mostró que logró cambiar las cosas.

Horacio y Verónica estuvieron juntos durante 27 años y tienen dos hijos, pero el descubrimiento de la mujer puso en jaque todo. "Estoy destrozada. Hay audios pidiendo una habitación en un hotel para ir con una fotógrafa. Estoy abrumada, no me lo esperaba. No sé cómo voy a seguir. Son 27 años de pareja", dijo la mujer en ese entonces.

Luego siguió un escándalo con Sofía Jujuy que dijo que él lo maltrataba cuando condujeron juntos y los problemas de Cabak parecían convertirse en una tormenta perfecta. El periodista se tomó unos días, bajó el perfil y puso todo en cero.

Tras este despeje y logró empezar de nuevo: reconquistó a su esposa que le perdonó el affaire y rehízo su vida familiar, incluso bajada la espuma volvió a las redes y a trabajar en el medio.

Ahora, desde su cuenta de Instagram mostró qué está todo bien con Verónica y le dedicó un mensaje de San Valentín: “Happy Valentine's”, escribió con una foto y varios emoticones de corazones. Fue la primera publicación dedicada a su pareja desde que saltó todo el escándalo.