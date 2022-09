Horacio Homs: Se supo el resultado del ADN de Chiara Camila Pereyra

El exsuegro de Rodrigo de Paul reconoció que el ADN de la joven dio positivo.

Horacio aseguró que cuando estuvo frente a frente de Chiara notó cosas parecidas a los miembros de su familia. “Ahora voy a tomar las responsabilidad de un padre”, indicó sobre la novedad.

“Estuve junto a él. La realidad es que entré muy nerviosa, pensando en lo que podría pasar. Cuando lo encontré, fue como si lo conociera hace 21 años. Sentí mucha conexión, me encontré con otro hombre del que yo imaginaba. Fue fluyendo todo. Era uno de mis sueños, estar frente a mi papá”, contó Chiara, que además es madre de una beba.

La supuesta hija de Horacio Homs se hizo la prueba de ADN: "Sentí mucha conexión con él"

A mediados de agosto, en A la tarde se presentó una joven, Chiara Camila Pereyra, quien aseguró ser la hija no reconocida de Horacio, el papá de Camila Homs. "Desde hace 7 años que lo busco e intento contactarlo. Estoy buscando mi identidad", manifestó en el programa de Karina Mazzocco.

Este lunes, la muchacha reveló que finalmente se sometió a la prueba de ADN junto a su supuesto padre. "En menos de 10 días o menos voy a tener los resultados. El 13 de septiembre”, reveló.

Camila Chiara mencionó que logró entablar un buen diálogo con Horacio: "La realidad es que entré muy nerviosa, pensando en lo que podría pasar. Cuando lo encontré, fue como si lo conociera hace 21 años. Sentí mucha conexión.... me encontré con otro hombre del que yo imaginaba. Fue fluyendo todo. Era uno de mis sueños, estar frente a mi papá".

Por último, la joven dijo que no espera tener un vínculo con la ex pareja de Rodrigo de Paul, que aún no se manifestó al respecto. “Tener una hermana famosa me da lo mismo, lo que a mí me importa".