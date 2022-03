Hoy volvió un histórico de Intrusos: "Nunca me fui, en la calle siempre me lo recordaron"

"¡Hagan el aguante como siempre!", pidió Héctor Rossi hace unos días en su cuenta de Instagram cuando anunció la grata noticia sobre su vuelta al canal América Tv.

El nuevo Intrusos de Flor de la V

Tras la salida de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Flor de la V es la nueva conductora de Intrusos desde este lunes en la pantalla de América.

"Debuté en este canal en el año 1999 y este programa atravesó mi vida entera", fueron las primeras palabras de Flor.

"La verdad es que no lo puedo creer... hoy estaba con todo fruncido a la mañana... pero acá estamos", añadió la animadora. Luego agradeció a las autoridades del canal y a José Núñez, el productor que confió en ella para esta etapa.

"Me dijeron que me prepararon un video, no sé bien de qué trata pero vamos a verlo", dijo antes de presentar un tape en el que se repasaba toda su carrera, su vida y su lucha por la igualdad.

"Ay Dios mío no estaba preparada... me emociona haber transitado el espectáculo en un momento tan complicado para nosotras. Miro para atrás y me emociona haber abierto tantas puertas", dijo entre lágrimas Flor.

Luego entraron Paul e Isabella, los hijos de Flor que estuvieron en el estudio para acompañarla en el primer día. "No les gustan las cámaras pero acá querían estar. Los amo. Gracias por acompañarme".