¡Impactante video! Romina Malaspina se tiró de cabeza al agua helada de la Antártida

“Deséenme suerte”, se la escucha decir a Romina Malaspina antes de bajar las escaleras y tirarse al agua, obviamente, con los trajes térmicos correspondientes.

A la rubia le colocaron un arnés en la espalda agarrado del chaleco salvavidas y luego del clásico conteo hasta tres, y ante la arenga de todos, se animó a tirarse al agua.

Contenta por poder cumplir con el desafío y luego de los aplausos de todos los presentes, la ex GH exclamó: “¡Lo hice!”. Luego fue secada al instante y abrigada.

¡Qué coraje!

Romina Malaspina busca chofer privado: los estrictos requisitos para el trabajo

Romina Malaspina sorprendió en las últimas horas desde las redes sociales al promover una particular búsqueda laboral: quiere contar con un chofer privado.

La ex Gran Hermano publicó en sus historias de Instagram los requisitos que sí o sí deben cumplir las personas que aspiran al puesto laboral.

Deben contar con disponibilidad full tome, residir en Zona Norte o cercanías, y aquellos interesados deben enviarle a ella misma su CV, dats datos personales y licencia de conducir.

“Busco urgente chofer con disponibilidad full time que resida en zona norte o cercanías. Enviar cvs, datos y licencia de conducir a: [email protected]”, describió la modelo en una imagen con autos en la calle y el Obelisco de fondo.

Y al ver los mensajes que le llegaban, Romina Malaspina se mostró un poco molesta porque no cumplían con los requisitos que planteó inicialmente para la oferta laboral.

“Hola buenas tardes yo puedo ser tu chofer. Soy de Banfield, Buenos Aires. Tengo 23 años. Contame un poco cómo es el laburo y a qué lugares hay que ir”, expuso la rubia en uno de los correos que llegó.

Y luego aclaró: “Gente, como se solicitó en la historia anterior, por favor enviar CV y licencia de conducir sí o sí en el primer mail. Excluyente”.

“Los que no tengan la info que se solicita, lamentablemente no podemos responder porque no llegamos con todos. Gracias”, cerró Romina tajante.