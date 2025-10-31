Cinthia Fernández le respondió tajante a Yanina Latorre tras su polémica con los abogados: "Ellos cometen..."
Después de que Yanina Latorre deslizase que Cinthia Fernández podría ser denunciada por ejercer ilegalmente la abogacía, la modelo se defendió y reveló la verdad detrás de la promoción de servicios legales que publicó en sus redes.
31 oct 2025, 09:02
Cinthia Fernández le respondió tajante a Yanina Latorre tras su polémica con los abogados: "Ellos cometen..."
Hace unos días, cuando Cinthia Fernández promocionó a través de sus redes sociales el estudio de abogados en el que está trabajando especializado en accidentes de tránsito, Yanina Latorre expresó en SQP, su programa televisivo en la pantalla de América TV, el accionar de la exangelita podría ser considerado como ejercicio ilegal de la abogacía sencillamente porque no está recibida de abogada.
Claro que la conductora de Sálvese Quien Pueda basó sus palabras tras recabar la opinión de varios letrados, quienes incluso algunos señalaron que el video de Cinthia podría entenderse como publicidad engañosa, mientras que otros apuntaron a su actual pareja, el abogado Roberto Castillo.
Así las cosas, pasadas unas horas de planteada esta polémica, la ex de Matías Defederico salió a defenderse y argumentó su accionar. "Roberto no tiene nada que ver", dejó en claro de movida en Fractura Expuesta -el programa de Carnaval Stream en el que participa-, para referirse a su pareja mientras especificó que él se dedica al derecho penal, si bien confesó que fue él quien la animó a estudiar derecho.
"No soy abogada, no me presento como abogada, no utilizo ese término y no ejerzo la abogacía", señaló enfática para inmediatamente detallar qué es lo que hace en este estudio legal: " Me ocupo de partes administrativas, a los dos meses que empecé a estudiar, me puse a aprender cómo se hace una carta documento, tengo formatos de convenios de honorarios, yo me ocupo de todas esas cosas, es lo mismo que hace un estudiante de abogacía cuando va a trabajar de secretaria".
Fue allí que respondió a los dichos de Latorre, remarcando: "El código de ética no está roto porque no ejerzo". Asimismo explicó que el polémico video decidió hacerlo en Estados Unidos por la sencilla razón de que estaba allí de vacaciones, y encontró un lugar con varias señales de tránsito que le parecieron que le aportarían una "linda" imagen al anuncio.
Lo cierto es que a pesar de la polémica desatada, la realidad es que incluso la terminó favoreciendo porque recibió 7 mil clicks en el enlace que compartió en sus Instagram Stories.
Embed
Por qué Cinthia Fernández aseguró que Yanina Latorre la está difamando
Asimismo, Cinthia Fernández fue por más y aseguró que "ellos cometen un delito difamándome", en referencia tanto a Latorre como a los abogados que apuntaron contra ella. Fue allí que Fernández aseguró que Latorre tiene alguna cuestión personal con ella. "Se cagó de risa cuando empecé a estudiar porque era de canje, no tiene idea mi acuerdo con la facultad. No hay nada que le venga bien. Cuando no le contestaba era una cagona y cuando le dije algo, era una oportunista", disparó molesta.
En tanto, luego del stream Cinthia Fernández se refirió muy arriba al tema en una historia virtual, donde explicó que está con muchas ocupaciones pero prometió que apenas pueda hará un descargo del tipo a los que tiene acostumbrados a sus más de seis millones de seguidores.
Embed
"No contesté todas las mentiras que expresaron de mi no por cagona, sino porque realmente no tuve tiempo. Algo respondí en el programa... pero tengo un parcial en puerta, colapsada de cosas, tengo la fiesta de cumple de las nenas, me reencontré con ellas y también tengo pruebas de ellas. En fin, tengo una vida como cualquier mortal (hasta eso hay que aclarar). Pero estoy muy tranquila sobre mi accionar y sin nada que esconder. Cuando pueda hago descargo", concluyó.
Vale recordar que la relación entre Cinthia Fernández y Yanina Latorre nunca fue muy amigable durante el tiempo que compartieron el panel en LAM (América TV), y los cruces entre ellas eran moneda corriente hasta que la actual novia de Roberto Castillo optó por dar un paso al costado del ciclo que comanda Ángel de Brito para dedicarse de lleno a la carrera de Derecho que comenzó a estudiar para dar un vuelco en su imagen y su carrera mediática.