Cinthia Fernández le respondió tajante a Yanina Latorre tras su polémica con los abogados: "Ellos cometen..."

Fue allí que respondió a los dichos de Latorre, remarcando: "El código de ética no está roto porque no ejerzo". Asimismo explicó que el polémico video decidió hacerlo en Estados Unidos por la sencilla razón de que estaba allí de vacaciones, y encontró un lugar con varias señales de tránsito que le parecieron que le aportarían una "linda" imagen al anuncio.

Lo cierto es que a pesar de la polémica desatada, la realidad es que incluso la terminó favoreciendo porque recibió 7 mil clicks en el enlace que compartió en sus Instagram Stories.

Por qué Cinthia Fernández aseguró que Yanina Latorre la está difamando

Asimismo, Cinthia Fernández fue por más y aseguró que "ellos cometen un delito difamándome", en referencia tanto a Latorre como a los abogados que apuntaron contra ella. Fue allí que Fernández aseguró que Latorre tiene alguna cuestión personal con ella. "Se cagó de risa cuando empecé a estudiar porque era de canje, no tiene idea mi acuerdo con la facultad. No hay nada que le venga bien. Cuando no le contestaba era una cagona y cuando le dije algo, era una oportunista", disparó molesta.

En tanto, luego del stream Cinthia Fernández se refirió muy arriba al tema en una historia virtual, donde explicó que está con muchas ocupaciones pero prometió que apenas pueda hará un descargo del tipo a los que tiene acostumbrados a sus más de seis millones de seguidores.

"No contesté todas las mentiras que expresaron de mi no por cagona, sino porque realmente no tuve tiempo. Algo respondí en el programa... pero tengo un parcial en puerta, colapsada de cosas, tengo la fiesta de cumple de las nenas, me reencontré con ellas y también tengo pruebas de ellas. En fin, tengo una vida como cualquier mortal (hasta eso hay que aclarar). Pero estoy muy tranquila sobre mi accionar y sin nada que esconder. Cuando pueda hago descargo", concluyó.

Vale recordar que la relación entre Cinthia Fernández y Yanina Latorre nunca fue muy amigable durante el tiempo que compartieron el panel en LAM (América TV), y los cruces entre ellas eran moneda corriente hasta que la actual novia de Roberto Castillo optó por dar un paso al costado del ciclo que comanda Ángel de Brito para dedicarse de lleno a la carrera de Derecho que comenzó a estudiar para dar un vuelco en su imagen y su carrera mediática.