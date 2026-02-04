El terrible audio de Roberto Pettinato contra Fernanda Iglesias por sus dichos sobre Charly García

Embed

Al tiempo que continuó refiriéndose a la acusación de la periodista de quedarse con dinero ajeno: "Si falta dinero yo no tengo nada que decir. Yo pagué mi disco con mi plata y la de mi compañero de Nueva York en donde lo hicimos justamente como decíamos con el propio Charly porque son 100 veces más baratos que lo que te cobra una compañía acá, que son los que te roban realmente".

Pero eso no fue todo. Porque también hizo referencia a la cancelación que asegura haber vivido hasta ahora por las acusaciones públicas, entre otras, de Iglesias. "Y no voy a vivir bajo la dictadura del falso tribunal mediático ridículo. Y es más, vaya esto para hombres y mujeres, la naturalización de la que todo el mundo habla se terminó. Ahora hay derechos para todos. Y ahora comienza la era del final de la difamación. ¿Se entiende lo que digo? Y espero que se entienda realmente".

En tanto, para cerrar su contundente descargo, Pettinato terminó con una frase repleta de ironía: "Espero que se entienda lo que digo, y sino bueno… Será la costumbre de los tiempos que vivimos. Hasta el próximo titular".

Cuál fue la fuerte denuncia que Fernanda Iglesias hizo sobre Roberto Pettinato

Durante años, dentro del ambiente del rock nacional circuló en voz baja una historia que muchos conocían pero pocos se animaban a contar en público: el vínculo entre Roberto Pettinato y Mercedes Iñigo, quien en ese entonces era pareja de Charly García. Sin embargo, lo que hasta ahora se mantenía como un rumor terminó de explotar hace algunos días, cuando salió a la luz un dato que elevó el escándalo a otro nivel: la presunta suma millonaria en dólares que el músico habría obtenido del propio Charly.

El tema volvió al centro de la escena mediática este miércoles, cuando Fernanda Iglesias dio detalles contundentes en Puro Show (El Trece). Allí relató cómo habría comenzado la relación entre Pettinato y Mecha, en un contexto personal delicado para el ícono del rock argentino. "Él le empieza a tirar los perros a Mecha y ella se enamora de Pettinato, porque Pettinato te envuelve, te empieza a decir 'te amo', y Mecha que estaba con Charly, que estaba enfermo, que había pasado por un montón de situaciones y quizás ya estaba un poco desgastado ese vínculo, se engancha con Pettinato fuerte", contó la panelista en vivo.

Pero la historia no se limitaría solo a una traición sentimental. Según Iglesias, el comportamiento de Pettinato habría sido mucho más complejo y conflictivo. "Pettinato la entra a volver loca" y "le hace todas las toxicidades que se puedan imaginar", afirmó, antes de sumar un dato que generó un fuerte impacto. "Incluso le sacó dinero, porque le pidió dinero para hacer este disco”, aseguró, en referencia directa a Pettinato Plays García, el álbum homenaje que el ex conductor de Duro de domar lanzó en formato digital.

Al momento de poner cifras sobre la mesa, la periodista fue aún más categórica. De acuerdo a su relato, el monto que habría salido del bolsillo de Charly García ascendería a "varios millones de dólares". Además, explicó que el proyecto musical se grabó en Estados Unidos, un detalle que habría incrementado considerablemente los costos de producción.

Los hechos se remontarían al año 2020, cuando Pettinato presentó Pettinato Plays García, un disco de 11 canciones que actualmente se encuentra disponible en una conocida plataforma de streaming. Según trascendió, parte del gasto desmedido se explicaría por una "edición limitada en vinilo", un formato que hoy solo realizan unos pocos estudios especializados. A eso se habrían sumado las estadías en Oregon y los pasajes internacionales.