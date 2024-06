Inesperada reacción de Virginia al ver un informe sobre los datos que le pasan a Furia del exterior en Gran Hermano

Al ver esto, Beto Casella le consultó a la última eliminada de Gran Hermano si pensaba llamar a sus abogados después de lo que acababa de ver y ella fue más que elocuente: “No para nada, para nada”, dijo la mujer de La Plata.

Y agregó sobre lo que vio en el informe: “Bueno, espero que no sea cierto. Yo quiero creer que no, que no pasa esto que dicen”.

“Cuando entraron en un Congelados’ Ceferino (Reato) y Laura Ubfal, y también entró Sol (Pérez) y Gastón (Trezeguet), gente que ya había estado afuera más tiempo como Darío y qué sé yo, explicaron que Laura Uffal y Ceferino se peleaban bastante y les dieron a entender que Gastón era furioso”, remarcó Virginia.

Y el panelista Enzo Aguilar le preguntó: “Pero hay veces que ella misma se pisa y dice ‘Uy, esto no lo podía decir, me fui de boca’ y da información clara y certera que alguien se la está diciendo. ¿La estás viendo ahí?”.

“Si, acá lo vi. ¿Qué querés que te diga?”, le respondió Virginia Demo sin querer entrar en polémica con el programa y agregó: "A Isabel (De Negri) la echaron por una bolud…”.

Virginia Demo se enfureció con Eliana Guercio en el Debate de Gran Hermano: "Tengo muchísima dignidad"

Virginia Demo estuvo en el Debate de Gran Hermano, Telefe, y enfrentó a Eliana Guercio, cuando la panelista la cuestionó por utilizar el término dignidad y la mujer de La Plata le hizo una tajante aclaración al instante.

"Me sacó el fandom de Furia", dijo la ex participante del reality después de quedar en evidencia sus diferencias dentro de la casa tras la discusión de la tatuada con su hija Delfina.

"Yo voy a decir una sola cosa. Prefiero irme con mi dignidad y sin plata. La plata la voy a hacer laburando. Yo a mi hija la defiendo... Yo no entré a GH exclusivamente por el dinero, como sí lo manifiesta Furia… Yo no pensé que iba a durar mucho. Entré para que la gente me conozca...", reconoció Virginia.

Ahí, Eliana Guercio intervino picante: "Cuando hablas de dignidad, quiero saber qué entra ahí cuando intentaste incitar a la violencia provocando un empujón de Florencia a Furia para que la puedan sacar o cuando le dijiste que era una caca humana".

"Estás diciendo cualquier cosa", le contestó Demo. "Lo loco es que no lo hiciste con tu hija, lo hiciste con Florencia", le contestó Guercio, manteniendo su postura en favor de Juliana Scaglione.

Florencia Regidor se metió en la conversación y dejó en claro: "Perdón, a mí no me dijo nada de eso". Ante esto, Virginia se defendió: "No, estás diciendo cualquier cosa. Sacan las cosas de contexto".

"Si hablás de dignidad, que sea con toda la propiedad de la palabra", insistió la panelista. A lo que Virginia Demo le aclaró tajante: "Yo tengo muchísima dignidad, por eso siempre le contesté a Furia. A mi hija le hizo pasar días feos y yo me calenté. Y yo hablo que tengo dignidad porque le iba a contestar aunque el fandom después me saque. Me importa un cho..".