Inesperado giro en la batalla de Moria Casán contra Fátima Florez por imitarla

En una nota con LAM, Fátima Florez contó por qué tomó la decisión de dejar de imitarla: "El tema es que vamos renovando el show. Se va actualizando el repertorio del espectáculo. Moria es un personaje hermoso, pero como les digo decidimos renovarnos".

De esa manera, la protagonista de Fátima 100 % evitó seguir en guerra con Moria Casán. Sin embargo, el lunes en Socios del espectáculo compartieron un video de la humorista interpretando a la jurado del Bailando 2023 nuevamente en el escenario.

Este martes, en diálogo con Intrusos, Moria reveló que llegó a un acuerdo con Guillermo Marín, el productor de Fátima Florez. Por esa razón, frenó su embestida y la humorista volvió a caracterizarse como ella.

"No importa. Yo ya arreglé todo con Marín", respondió la diva, tajante sobre el conflicto con la primera dama. "¿Te pagan?", le consultó el notero del ciclo de Flor de la V. "Sí, me pagan", aclaró la One.

Estefi Berardi lanzó una furibunda crítica al show de Fátima Florez: "Se nota que..."

Estefi Berardi estuvo el fin de semana en Mar del Plata y destrozó el show de Fátima Florez, Fátima 100%, luego de ir al teatro y compararlo con el espectáculo de Martín Bossi, Bossi Live Comedy.

"Fui a ver las dos obras (de Florez y Bossi). Entiendo que compiten por la cantidad de espectadores pero la verdad que Martín Bossi les rompe el cu.. a todos", comenzó su certero análisis la panelista en el programa Mañanísima, El Trece.

Y agregó: "Nada que ver un show con el otro, los dos son talentosos, pero el show de Martín Bossi está en otro nivel sin dudas. Con Pampito y Guido Záffora quedamos hipnotizados, hay un guion, un hilo conductor".

"Fátima es súper talentosa pero se nota que falta un coreógrafo, las coreografías son antiguas", cuestionó filosa Estefi Berardi. Y sumó: "Lo digo con amor, me parece súper talentosa, pero soy sincera. Falta un coreógrafo para que ella se luzca más aún".

"Ella es muy talentosa pero le falta eso, no hay comparación. No se puede ser arquero, jugador y director técnico", cerró muy picante la panelista sobre el show de la humorista.