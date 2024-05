Ingrid, ex de Cristian Castro, apuntó contra Mariela Sánchez por los escandalosos audios: "La violenta fue ella"

Sobre la reconciliación y posterior separación de Cristian y Mariela, Ingrid comentó: "Nunca me imaginé que vuelvan porque ella había dicho que era violento", se sinceró.

Y aclaró que "Cristian de violento no tiene nada, es una persona muy dulce y cariño. Por los audios la violenta es ella con él, fueron fuertes".

Embed

La abogada reconoció en esa línea: "Sí me dolió que vuelva con ella un poquito pero lo entendí. Me pareció muy violento todo lo de los audios que también me incluye a mí".

Ella contó que conoció el artista en un subte de Londres, que lo reconoció y se quedaron charlando, y que luego siguieron en contacto por redes sociales y él le dijo que regresara allí.

"Yo lo quiero de verdad, como puedo querer a un amigo", explicó, dejando en claro que ahora mantiene una relación de amigos con el artista, y que él está "muy mal" por su separación de Mariela.

Sobre el final dejó en claro que Verónica Castro, madre del cantante, no influye en ninguna de sus decisiones. "No se deja manipular para nada", sentenció.

ingrid wagner ex de cristian castro.jpg

La curiosa acción de Cristian Castro tras separarse de Mariela Sánchez en medio de un gran escándalo

Mariela Sánchez y Cristian Castro se separaron luego de una fugaz reconciliación en medio de un gran escándalo por la aparición de un controvertido audio que se viralizó, donde la cordobesa hablaba con términos muy duros sobre el artista.

Lo cierto es que en medio del dolor que expresó la empresaria inmobiliaria por el final de la relación con el cantante, Pochi de la cuenta de Instagram Gossipeame detectó una llamativa maniobra virtual del artista.

El cantante, a pocos días de confirmarse el final del vínculo con Mariela Sánchez, se volvió a acercar a una de sus ex parejas, Ingrid Wagner, a quien empezó a seguir nuevamente y ella también hizo lo mismo.

Castro y Wagner terminaron su corto romance en buenos términos y ahora volvieron a seguir sus cuentas en Instagram, según detectó la panelista, lo que alimenta los rumores de una posible reconciliación entre los dos.

Ingrid es una artista plástica y abogada que tuvo un vínculo hace poco con el cantante mexicano y parece que Cristian volvió a buscarla desde las redes sociales.