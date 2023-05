El misterio sobre la madre del nuevo bebé ha encendido las redes sociales, ya que el actor ha estado soltero desde 2018. Muchos especulan que la madre podría ser Tiffany Chen, una instructora de Robert y su pareja de los últimos meses. Los paparazzi los captaron corriendo hacia un auto en marzo, y alguien dijo: "Hey chicos, vamos, está embarazada".

image.png Robert De Niro fue papá por séptima vez a los 79 años: su hija mayor tiene 52

De Niro ha sido un padre dedicado a lo largo de su vida, criando a sus seis hijos con dos esposas diferentes. Sus primeros dos hijos, Drena y Raphael, son producto de su relación con su primera esposa, Diahnne Abbott. Luego de su separación, el actor tuvo un noviazgo con Toukie Smith y tuvo gemelos, Aaron y Julian. En 1997, De Niro se casó con Grace Hightower y tuvo dos hijos más, Elliot y Helen.

El actor ha sido muy abierto sobre su paternidad y ha hablado en varias entrevistas sobre cómo ha criado a sus hijos. A pesar de ser conocido por interpretar personajes duros, ha sido un padre muy suave y comprensivo. "No me gusta tener que imponer la ley y cosas así. Pero (a veces) no te queda más remedio. Y creo que cualquier padre diría lo mismo. Siempre quieres hacer lo correcto por los niños y darles el beneficio de la duda, pero a veces no puedes", dijo en su entrevista con Blair.

De Niro también ha hablado sobre la posibilidad de que sus hijos sigan sus pasos en la actuación. "A mis hijos les digo: ‘Si quieres ser actor o quieres hacer esto o lo otro, está bien siempre que seas feliz. Simplemente no te vendas barato'", dijo en una entrevista con People en 2020.

Algunos de sus hijos han seguido su carrera en la actuación, incluyendo a Raphael, Julian y Drena. Raphael actuó en películas como Toro Salvaje y Despertares, mientras que Julian ha sido visto en The First Lady y La Lucha del Campo. Drena es quizá la más reconocida de los hijos de Robert en el cine con participaciones en A Star is Born, Pasante de moda, Año Nuevo y The Lovebirds.

La noticia del nuevo bebé de De Niro ha dejado a muchos preguntándose cómo será como padre a su edad avanzada. Sin embargo, el actor ha demostrado ser un padre amoroso y comprensivo a lo largo de su vida, y estamos seguros de que será igual de dedicado con su nuevo hijo.