Jey Mammon evalúa los pasos legales a seguir tras la denuncia de Lucas Benvenuto: "Quiere que se sepa la verdad"

En tanto, la denuncia a Jey Mammon por abuso dio un giro de 180 grados. Tras el descargo del conductor, Lucas Benvenuto volvió a manifestarse en sus redes sociales con un sentido posteo.

“Aca voy a estar cuando te sientas solo, cuando tus horas oscuras opaquen tu sonrisa, cuando el sendero por el que caminas pierda sus colores. Aca voy a estar cuando sientas que todo pierde sentido, cuando no te entiendas. Aca voy a estar cuando el sol se deje de asomar por tu ventana, cuando la tristeza te absorba”, escribió.

“Aca voy a estar cuando te quedes solo y no sepas a quién acudir, cuando necesites volver de ese limbo. Aca voy a estar cuando tus lágrimas caigan y te quedes sin fuerzas, cuando los recuerdos te enganen. Aca voy a estar cuando no puedas dormir y las pesadillas se apoderen de tus suenos, cuando no quieras apagar la luz, cuando el silencio te acose. Sin que me lo pidas, acá voy a estar”, agregó.

“No te voy a dejar atras sin antes regalarte la verdad, tu verdad. Yo te voy a cuidar y proteger como nunca nadie lo hizo antes porque ese es mi trabajo, traerte de nuevo del lugar donde te robaron los años más importantes de tu vida. Carta a ese niño que algún día fui”, cerró.

Rating del domingo: cuánto midió La Peña de Morfi sin Jey Mammon

Ayer, La Peña de Morfi se emitió sin Jey Mammon en la conducción, luego de que Telefe lo dejara de lado por la denuncia presunto abuso de menores en su contra. La expectativa por el rating está vigente desde el viernes pasado.

Y este domingo, Georgina Barbarossa estuvo como conductora invitada junto a Jésica Cirio. Y en materia de rating, el ciclo obtuvo un mejor promedio que en su debut de la semana pasada.

Según los datos de la medidora Kantar Ibope Media, La Peña de Morfi obtuvo un promedio final de 7.4 puntos de rating con picos de más de 10. Ganó cómodamente su franja horaria y fue el quinto programa más visto del día.

A la noche, la edición especial de Gran Hermano 2022 con Santiago del Moro midió 20.2 puntos y fue lo mejor del domingo. Antes, la gala de eliminación de MasterChef con Wanda Nara logró 17.0 puntos.