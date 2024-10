Jorge Rial contó cuándo viajará para conocer a su nieto Amadeo: "Voy a estar siempre"

Si bien Morena actualmente vive en otra provincia, Jorge aseguró que la acompañó como pudo en todo momento y relató: “Apenas rompió bolsa me llamó, llegó al sanatorio y estuvimos casi todo el tiempo comunicados por videollamada".

"Hablé con el médico, y siguiendo el minuto a minuto hasta que nació y pude verla a ella, que la vi bien y hasta vi como le daba la primera mamadera. Vi todo", agregó:

Por otro lado, reveló cuándo viajará para este primer encuentro y comentó: “Voy a ir, teníamos todo arreglado para el miércoles-jueves, que era la fecha, pero se adelantó todo y me agarró acá. Ella todavía sigue internada, seguro va a estar un día más”.

“También estoy con el tema de Rocío entonces estoy dividido en dos. Seguro para el fin de semana estoy ahí. Igual estoy todo el tiempo mensajeándome, mándame fotos, así que está todo controlado”, confirmó.

“Es mi hija, yo nunca me voy a enojar nunca con ella, lo intentaron, intentaron meter saña pero no van a poder, es mi hija y voy a estar siempre. Estuve ahora, todos aquellos que le hicieron creer que la realidad era otra no estuvieron, estuve yo que soy que el padre y el abuelo de Amadeo. Estoy feliz y esto es lo que importa, el ahora”, concluyó.

Embed

La compleja situación que le toca vivir a Jorge Rial con sus hijas: "Tengo a las dos internadas"

Después de haberse ausentado por cuestiones familiares, Jorge Rial volvió a su programa Argenzuela. Si bien en un principio se creía que había viajado a Córdoba para conocer a su nieto Amadeo, el segundo hijo de Morena, su faltazo también tuvo que ver con la internación de Rocío, su hija menor.

Según contó el periodista, Rocío debió ser operada. “Fue un día muy largo, muy agotador. Ayer operaron a mi hija, y bueno, todos saben que More el lunes fue mamá, así que tengo a las dos internadas”, reveló Rial al aire en Radio 10.

“Tengo a las dos internadas. Una, Morena, porque obviamente tuvo a mi segundo nieto y está todavía allí, creo que hoy le dan el alta. Rocío se operó ayer, y entre hoy y mañana también le dan el alta. Está todo bien, está todo perfecto, pero corriendo de un lado al otro, haciendo simultáneas”, siguió.

También indicó: “Estoy levantándome muy temprano, seis de la mañana para ir de un lado a otro. Estoy muerto, pero bueno, está todo bien”.

“Gracias a mis compañeros y a la gente del otro lado por el aguante. Hoy calculo que va a estar todo normal, por ahora viene todo normal”, agradeció el comunicador y agregó divertido: “Nunca en mi vida las tuve tan controladas. ¡Fíjense, además, que sé dónde están las dos! ¡Sé dónde están! Es maravilloso”.