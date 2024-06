Juan Di Natale justificó su violenta reacción con el notero de LAM: "Malo si me provocan"

“Anda vos con tu petisito, anda. Pet… al petiso y a mí no me jodas más. Lo que hiciste la otra vez fue sucio así que no me jodas más, ya está, listo, chau. Anda a laburar. ¿Qué baja un cambio fo...? No bajo un cambio un cara..”, le dijo muy enojado.

Al ver la repercusión que tuvo el tema y los comentarios en las redes, Juan Di Natale hizo su descargo y explicó el motivo que lo llevó a reaccionar de esa manera.

"En la lista interminable de mis fracasos, ninguno tan grande como estar en boca de esta versión Nelson de la Rosa de El Principito", comenzó el conductor a pura ironía.

Y cerró justificando su accionar: "No me creo más que nadie, tampoco menos. Ejerzo mi derecho a hablar con quien se me dé la gana y a ponerme malo si me provocan".

Abrupto final de un ciclo que se estrenó hace muy poco en El Nueve: "Frustración y bastante indignación"

Agustina Kämpfer y Juan Di Natale anunciaron sorpresivamente sus salidas del programa La casta está en orden en El Nueve, ciclo que se estrenó a fines de abril de este año en pantalla.

Desde sus cuentas de Instagram, los conductores compartieron durísimos comunicados anunciando que no seguirán formando parte del ciclo que va los sábados por la noche y que desconocen si el programa seguirá al aire o no.

"Les quiero contar que no voy a continuar en La casta está en orden. En el ámbito de quienes me convocaron para el programa se dieron muchas situaciones totalmente incongruentes con la propuesta inicial", indicó Agustina Kämpfer.

Y remarcó: "Desconozco si el programa continuará, a esta altura me parece insostenible. Agradezco al equipo humano laburante por el esfuerzo y a Canal 9, que es mi casa, por la confianza. Juan Di Natale, sos un genio".

Por si parte, Juan Di Natale fue contundente en su descargo a través de sus historias de Instagram: "Con mucha pena, frustración y bastante indignación dejaré de participar en La casta está en orden", comenzó.

"Lo que fue un proyecto serio y divertido a la vez para conductores, actores y equipo, para otros fue solo una aventura que resultó mi peor experiencia en tv en más de tres décadas de trabajo", continuó con dureza el conductor.

Y aclaró: "Nada tuvo que ver en esto Canal 9: gracias por recibirme otra vez en su pantalla y gracias a todo su personal por el apoyo y entusiasmo de estos (pocos) sábados".

"Fue un placer compartir escritorio con Agustina Kämpfer. Y mil disculpas a quienes se sumaron al programa y lo acompañaron. Todos merecíamos mejor suerte", finalizó categórico Juan Di Natale.