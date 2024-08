Juan Marconi fue papá por primera vez y presentó a su bebé con una tierna foto

“Bienvenido Rocco Marconi. 4 de agosto”, escribió él junto a una imagen del bebé recién nacido durmiendo en brazos de su mamá.

Sin embargo, un detalle no pasó desapercibido y es que justo el 4 de agosto es la fecha de cumpleaños del club Independiente, del cual Marconi es hincha e incluso llegó a ocupar el cargo de Vicepresidente.

En esa misma línea, también compartió en sus historias una foto de la puerta de la habitación del sanatorio, donde se veía un cartel rojo con el logo de Independiente y el nombre del bebé.

Juan Marconi fue papá

El impensado nombre que Juan Marconi eligió para su primer hijo con Maylen Vicente

En el día de los enamorados Juan Marconi y Maylen Vicente anunciaron que estaban esperando su primer hijo luego de 8 años en pareja. Ahora, saben que tendrán un varón y causaron polémica con un posible nombre para el bebé.

Lo cierto es que el conductor siempre se mostró una gran pasión por Independiente, hasta el punto de llegar a formar parte de la dirigencia del club desde 2022 hasta enero de este año.

Ligado a este gran fanatismo, Marconi estuvo como invitado en Socios del Espectáculo (El Trece) y reveló que el nombre que encabeza la lista de opciones es "Rojo".

Para sorpresa de todo el panel, el invitado además reveló que la reacción de Maylen fue positiva al escuchar su propuesta por primera vez. “Mi mujer que es lo más grande que hay, me bancó, otra me podría decir ni en pedo, pero me dijo bueno analicémoslo y vemos”, admitió.

De todas formas, la pareja aún no tomó una decisión definitiva. “Sigue ahí pero ahora trasladó a Roco, que ahí hay algo más, pero no se termino de definir todavía", explicó el periodista.