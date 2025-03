Juan Pablo respondió el teléfono rojo en Gran Hermano 2024 y su decisión cambió el juego

Devi eligió a Lourdes Ciccarone para que fulmine a dos participantes. "La elijo porque nunca negoció sus convicciones", sostuvo Juan Pablo.

Ahí, la marplatense se levantó, pasó al frente y nominó a Bati y a Lorenzo. "Siento que la placa puede llegar a ser positiva y sigo con la tregua de "encargarme" de los nuevos", argumentó Lourdes.

Embed

Luego, le tocó fulminar a Juan Pablo y fue por Luciana y Tato. "Yo siempre lo que dije de Tato es que vende un papel de estratega que está buenísimo, pero a veces se equivoca", justificó el participante sobre su elección. En tanto, sobre Luciana, consideró: "Tal vez es una operación kamikaze, porque son fuertes. Pero se la ve poco a la vista de la casa y quiero saber si el público la siguió por eso y quiero probarlo".

Por lo tanto, quedaron fulminados Lorenzo, Bati, Tato y Luciana. Además, ya está en placa Chiara, quien recibió la semana pasada una sanción por haber comentado sobre unos gritos que se escucharon del exterior.

Embed

Selva insultó a Katia durante la prueba semanal y se pudrió todo en Gran Hermano: "Me cansé"

La convivencia continúa tensa entre los nuevos participantes de Gran Hermano (Telefe) y los originales, pero este jueves se dio un tenso momento durante la prueba semanal para obtener el presupuesto que luego usarán en el supermercado.

Para esta semana los participantes tenían que estar atentos a una alarma y correr al jardín cuando vean su nombre en la pantalla para atrapar una pelota. Sin embargo, en el turno de Katia no logró cumplir el objetivo y fue insultada por Selva.

"No puede ser tan pelotu...", disparó la oriunda de Montevideo al ver el desempeño de su compañera. En tanto, los demás presentes intentaron calmar las aguas pero Selva insistió: "¡Era con amor, pelotu...!".

Ante la situación, La Tana decidió abandonar el comedor y se dirigió a la puerta del confesionario donde tuvo una charla con Lourdes y Martina.

"Estoy cansada. Basta, me cansé. Me empezaron a bardear y quiero no saber más nada. Es siempre, me agoté, estoy de mal humor. No soporto más. Voy a ir a hablar al confesionario, estoy preocupada y la estoy pasando mal", expresó.