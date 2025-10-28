Nico Occhiato lanzó una dura frase sobre Migue Granados y reavivó la interna: "Hace..."

Luego, agregó: "Yo sabía lo que se sabía públicamente, que lo iba a producir Olga, y yo iba, o sea, voy a ir y va a estar todo bien. Solo quería exponerlo porque salió en redes que Luzu TV fue el único que no contestó, y no, yo recién me acababa de enterar. Yo lo expuse porque me ensuciaba a mí la situación. Me dejaron mal parado. Justo se olvidaron de nosotros".

Acto seguido, al ser consultado sobre si intentó comunicarse con Migue para aclarar lo sucedido, fue tajante: "No, yo con Migue no hablo. No hablé. Hace como un año que no hablamos".

Por último, remarcó sobre la gala: "Yo voy a ir (a la ceremonia), espero ganar algo. No hay ánimo de tirar mala onda ni nada. Yo solo quería exponer esta situación puntual".

¿Qué hizo Nico Occhiato para sorprender a Flor Jazmín Peña en su cumpleaños?

Flor Jazmín Peña vivió una noche inolvidable el sábado, cuando fue sorprendida con una celebración especial por su cumpleaños número 31, que había sido unos días antes. El responsable de la emotiva velada fue Nico Occhiato, quien se encargó de organizar un festejo sorpresa para su pareja.

El conductor reunió a los amigos y familiares más cercanos de Flor para compartir una noche llena de emociones, risas y cariño. Fue un encuentro íntimo y significativo que quedará grabado en la memoria de ambos.

"Chicos nunca estuve tan en shock en mi vida, no entendía nada, no podía reaccionar", expresó Flor Jazmín Peña, aún conmovida por el gesto de Nico. La bailarina compartió en sus redes sociales algunos videos del festejo, donde se la ve completamente emocionada.

Además de la sorpresa, Nico Occhiato eligió dedicarle unas sentidas palabras a Flor en Instagram. En un posteo lleno de amor, celebró el cumpleaños de su novia, que fue el pasado 24 de agosto, y abrió su corazón públicamente.

"Hoy cumple años la mujer más increíble de este planeta. La más luminosa, la que contagia alegría y la que siempre se encarga de generarle momentos hermosos a cada persona que tiene cerca", escribió Nico. "Yo tengo la suerte de que esa persona es mi novia y de poder compartir mi vida con ella. Desde que estamos juntos me hace cada día más feliz, porque es la persona que más me hace reír, con la que más me divierto, con la que me encanta charlar de todo porque me puedo abrir, profundizar y aprender de su manera de ver la vida, de su valentía y de su inteligencia", agregó con emoción.

"Es la mujer que puede transformar cualquier momento de la vida cotidiana en un momento muy especial, algo que solo ella tiene el poder de hacer. Es la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida y construir todo. Feliz cumple mi amor, te mereces ser la mujer más feliz del mundo y ojalá pueda ayudar a que eso suceda siempre", cerró el conductor en su publicación.

La historia de amor entre Nico y Flor comenzó oficialmente a principios de 2024, luego de varios meses de rumores. Su vínculo nació tiempo atrás en el programa Bailando, donde compartieron pista como dupla de baile, y se fortaleció al trabajar juntos en Luzu TV, el canal de streaming que los une profesionalmente.

Recientemente, Occhiato se refirió a la posibilidad de formar una familia con Flor en una charla con Sebastián Wainraich. “Cuando uno está tan enamorado y tan bien, a nuestra edad es imposible no pensarlo ni imaginarlo, pero la realidad es que hoy no podríamos”, confesó el conductor, entusiasmado con el presente que comparten, entre proyectos laborales y viajes compartidos.