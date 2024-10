Juana Repetto se defendió tras recibir duras críticas por su llanto en las redes

Automáticamente, su video tuvo mucha repercusión en las redes sociales y la actriz recibió una ola de críticas y burlas, que la llevaron a hablar nuevamente sobre el tema.

“Chicas, las amo, están todas desesperadas, indignadas, mandándome las huevadas que están poniendo de mi llanto de ayer. Y yo entiendo, el que ve en un portal o en la tele, ‘está agotada de lavar pantalones y llora’ dice ‘esta chica es una pel...’”, comenzó diciendo.

Además, confesó: “Igual yo me sentí un poco pelot... ayer cuando subí la historia, pero decidí dejarla y no la borré porque ustedes siempre me agradecen tanto que yo me muestre como soy".

"Yo no tengo vergüenza de angustiarme y de estar colapsada. Y si la gente es básica y ve un pedacito de la historia, no es mi problema. Yo sé que el que me sigue o un poquito más allá, entiende que una está agotada por la entrega, porque hace más de tres años y pico que doy te está, porque yo crío con mucha presencia, porque estoy construyendo una casa, porque tengo rota la bacha de mi casa", aclaró.

Y finalizó: "Me pasaron muchas cosas juntas y colapsé. Y a todas nos pasa, y la que dice que soy una pel... y no colapsa, la felicito. Que me pase su receta".

Embed

La actriz e influencer Juana Repetto siempre se muestra muy activa para su comunidad en Instagram y suele exponer diferentes situaciones de su vida cotidiana, que algunas veces son buenas, y otras no tanto.

En esta ocasión, contó que se sentía abrumada por la transición de su hijo Belisario al dejar de pañal, y se quebró al contar que su empleada doméstica dejó de trabajar en su casa de un día para el otro.

“Le juro que estoy agotada, me está pasando de todo. Grace, que es la señora que trabajaba en casa nos abandonó directamente, nunca más volvió. Mi casa es un quilombo. Mi vida es un quilombo”, comenzó diciendo en el video.

Luego, especificó: “Estoy agotada de lavar pantalones cagados. Estoy agotada de darle teta toda la noche. Se ve que todo esto del control de esfínteres le está moviendo algo, entonces está necesitando más apego, más teta y yo cada vez estoy con menos resto y más cansada”.

Juana Repetto

“Yo le pongo la mejor porque quiero acompañarlo de la mejor manera, pero esta vez se me complicó un montón. Se me complicó a mí, no a él. Él va a tener su tiempo y ya lo va a hacer y no me preocupa cuánto tarde a querer y decidir hacer caca en el baño", expresó entre lágrimas.

“Me preocupa por mí porque no doy hay más. Estoy totalmente colapsada", finalizó y en la descripción admitió: "Bueno, ok. Me largué a llorar hablándole a un teléfono. Tranquilas que hoy tengo terapia".

De todas formas, se tomó unos minutos para recomponerse y en otra historia aclaró: “Me pareció muchísimo ese llanto en Instagram, pero yo sigo eligiendo siempre mostrar mi vida tal cual. Dentro de lo que uno elige mostrar o no, siempre trato de ser lo más sincera y realista posible”.