Juana Repetto mostró su curioso look para llevar a sus hijos al colegio y la destrozaron: "Ridícula"

“Get ready with me para ir al colegio a llevar al más grande y del colegio a casa y de casa a llevar al más pequeño al colegio al mediodía y del colegio a casa a trabajar un rato y de casa al colegio a buscarlos a la tarde y del colegio a llevarlos al cumple de una amiga de Beli”, indicaba Juana Repetto en el video con música que compartió en Instagram.

En el mismo se la veía luciendo una remera a rayas azules y verdes, una pollera floreada larga, unas zapatillas de color blanco y unos lentes oscuros.

El posteo de Juana tuvo muchas críticas por parte de la mayoría de los usuarios: "Mí mamá me llega a ir a buscar así vestida me hago la que no la conozco", "Mira que yo soy re crota pero le pasó un trapito a las zapas jaja", "Me visto así y se me cagan de risa", "Ay combinación salió del grupo", "Esa manía de Juana de vestir tan ridícula", "Salgo así a la calle y me regalan un alimento no perecedero", fueron algunos de los picantes comentarios que recibió la publicación cuestionando la vestimenta de Juana Repetto.

Y la actriz se defendió de los cuestionamientos sin entrar en más polémica con sus fans virtuales: “Payaso, Floricienta, ridícula y más por ese lado, te banco… Pero a mí no me da indigente, el lookete. Este, podría ser perfectamente, eh. No me cierro a nada. El final es para entendidas”, expresó.

juana repetto criticas por su look para llevar al colegio a sus hijos posteo.jpg

juana repetto criticas por su look para llevar al colegio a sus hijos.jpg

Juana Repetto mostró la transformación física tras iniciar una vida saludable: "Bajé 43 kilos"

A pesar de ser famosa desde el momento que nació, Juana Repetto suele mantener un perfil bajo en las redes sociales, dedicándose a compartir la cotidianeidad de sus hijos -Toribio y Belisario- y su diaria maternidad.

Pero por estas horas se convirtió en tendencia tras haber reflejado su asombrosa metamorfosis física al confirmar que bajó 43 kilos.

A través de sus Instagram Stories, la hija de Reyna Reech y Nicolás Repetto respondió consultas de sus casi dos millones de seguidores y no tuvo inconveniente alguno en mostrar su importantísimo cambio físico con fotografías de ella luego de dar a luz a su primer hijo y su figura actual.

Juana Repetto - estrías.jpeg

Como era de esperar, una catarata de comentarios, consultas e inquietudes se multiplicaron en pocas horas, motivo por el cual Juana optó por subir un video mostrándose sin filtro alguno.

"Para todos ustedes que me piden, les voy a mostrar cómo quedó mi abdomen post parto y descenso de 43 kilos", anunció Repetto frente a la cámara de su teléfono celular tras lo cual desabrochó su pantalón para dejar al descubierto su vientre.

Y tras unos segundos de silencio, Juana Repetto expresó sincera: "Nunca crean lo que ven en las redes sociales. Esta es la realidad", luego de quitar el filtro con el que había comenzado la grabación.

"Estas estrías son la realidad, esta piel que me quedó colgando es la realidad... ¿Me molesta? Sí, ¿lo tapo? también", admitió y concluyó dejando como claro mensaje a sus pares:"¡A seguir evolucionando mujeres!".