Juana Viale volvió a cortarse el pelo en pleno aire: "Es un gesto"

“Las mujeres iraníes están negadas totalmente a cualquier libertad de elección de vida”, informó la conductora para luego subrayar: “Fueron a manifestarse. Son revolucionarias”, precisó.

Y remarcó sobre su acción: “Yo lo hice para acompañar y me llamó poderosamente la atención, clave…que las críticas que recibí son mayormente de mujeres”.

"A mí el pelo me crece devuelta, no me importa cuánto me lo corto. Es un gesto", expresó Viale y pidió una tijera para volver a cortarse el pleno en vivo.

Por su parte, la periodista Mercedes Ninci le pidió a la conductora la tijera para sumarse a la movida solidaria: “Pasame la tijera que yo también me lo corto”, precisó. Y una de la asistentes se la alcanzó para cumplir con su gesto solidario al igual que la conductora.

Benjamín Vicuña metió la pata: confundió a Juana Viale con una ex en vivo

Juana Viale y Benjamín Vicuña se conocen desde hace muchos años. La conductora estuvo en pareja durante 8 años, y tiene dos hijos, con Gonzalo Valenzuela, actor chileno y amigo íntimo del ex de la China Suárez.

Por eso, la visita de Vicuña a su almuerzo fue por demás distendida, se conocen mucho. Durante esos años, Benjamín estaba en pareja con Pampita.

Sin embargo, el actor confundió en vivo a Juana con su ex. En plena charla, le preguntó si era ella la que se colgaba de telas, Tela Acrobática un práctica circense, pero ella le cuchichó que no, que era su ex la que hacía eso.

“¿Vos hiciste circo con las telas, no te colgabas?”, le preguntó el actor chileno a la conductora de Almorzando con Juana. "Es tu ex”, le respondió Juana en voz bajita. Inmediatamente todo fue risas, Vicuña se tapó la cara y cambió de tema con rapidez.