Juliana Díaz apuntó contra Coti Romero en medio de su guerra con Camila Lattanzio

De esta manera, quedó en claro que la santafesina acusó a su ex compañera de ser quien filtró las polémicas interacciones entre Camila y Maxi Guidici.

Juliana acusa a Coti Romero

Fiel a su estilo, Coti decidió no quedarse callada, y en su canal de difusión en Instagram escribió: "No puedo creer de nuevo yo, la verdad muy triste ver gente a la que le tenia aprecio que me meta en cosas en las que no pincho ni corto cuando yo siempre tuve buenas intenciones. A mi no me metan".

"Bastante tengo con mis problemas como para que me quieran involucrar en otra cosa. Yo tuve buenas intenciones siempre, jamás hablé con ningún medio jamás acerca de ningún tema que no me comprometa solo a mi", cerró.

Coti Romero le responde a Juliana

Camila Lattanzio confirmó la peor noticia para Maxi Guidici y Juliana Díaz: "Hubieron chats"

A pesar del comunicado donde desmentía estar envuelta en el escándalo de la separación entre Juliana Díaz y Maxi Guidici, finalmente Camila Lattanzio reconoció los mensajes que su ex compañero de Gran Hermano 2022 le enviaba y ella no contestó.

El miércoles, la cantante estuvo en el programa de La jaula de moda, Ciudad Magazine, y contó detalles del escándalo con Maxi y hasta se animó a mostrarle a Horacio Cabak los polémicos chats que le envió Maxi.

“Hubieron chats pero siempre de parte de él, de mi lado nunca le contesté”, aclaró Lattanzio. Y dio aún más detalles: “El mismo día que le pasó esto a Maxi, que ojalá esté bien, me puteó de arriba abajo porque Juli me había llamado y yo se lo confirmé”.

Camila aportó que en un asado Maxi incluso le hizo un comentario desubicado y después fue a buscar su teléfono celular y le mostró al conductor esos chats reveladores y las llamadas perdidas que él le hacía.

“Ah pero te dijo cosas fuertes”, lanzó el conductor sorprendido al ver el celular. Además Camila aclaró que algunos mensajes fueron incluso el mismo día del episodio de Maxi en su departamento.

“Juliana me llamó y se lo confirme todo por teléfono y le dije ‘mirá amiga esto fue así’, y ella me responde ‘negalo no digas nada’”, finalizó Camila, quien cuestionó a Tini por no decir en público cómo habían sucedido las cosas y ella quedó en el medio del escándalo.