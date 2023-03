Julieta vio su casting para Gran Hermano 2022: el particular sueño que tiene en caso de ganar el reality

Y agregó: “Me parece que lo que están buscando es a una persona que sea real. Siento que soy muy genuina con todo. Si tengo que llorar, me pongo a llorar y se me salen las lágrimas. Si tengo que decir algo, no me lo puedo guardar porque me queda atravesado".

"Si tengo que pelearme, me peleo. Soy muy real con todo lo que me pasa y siento que eso la gente lo veo, lo reflejo y todos me dicen que soy muy sincera y honesta. También soy muy graciosa", reconoció una de las finalistas del reality.

“Soy bastante distraída, soy muy colgada con el WhatsApp, dejo las luces prendidas, la hornalla prendida, soy muy desordenada, tengo un problemita con el orden. Tampoco me gusta cocinar, no cocino nada, no me gusta limpiar, así que no sé si eso va a ser un problema”, reconoció Disney.

Y ante la consulta de qué haría con el dinero en caso de ser la ganadora, Julieta comentó su particular idea: “Tengo el sueño de irme a vivir a España y trabajar ahí, ¡me encantan los españoles! La verdad es que me encantaría irme de joda a Ibiza, a la playa, ese es mi sueño”.

Marcos le confesó a Tomás Holder lo que siente de verdad por Julieta de Gran Hermano 2022

En su reingreso a la casa de Gran Hermano 2022, Tomás Holder volvió a hacer una pregunta bien directa a uno de los finalistas del reality tras aquella consulta que descolocó a Nacho Castañares.

Esta vez el rosarino, en una charla a solas con Marcos Ginocchio, indagó sobre los sentimientos del Primo y le preguntó cómo hacía para poder estar tantos meses sin tener relaciones sexuales.

"La verdad que no lo tomo como una desesperación ni mucho menos, no necesito", le dijo Marcos ante la consuta de Holder, quien le dio su punto de vista al respecto: "Sexualmente siempre fui bastante activo y siento que cinco meses no hubiese aguantado".

Luego, Holder le preguntó directamente por Julieta Poggio y el vínculo que tiene el salteño con ella: "Te veía pegado con Juli y después me acordaba que Juli tenía novio...".

A lo que el Primo admitió que sólo los une una buena amistad: "No, no, súper amiga. Lo bueno es que salís con todas esas relaciones que formas acá".

"Con Marti (Martina Stewart Usher) todo el mundo pensó que íbamos a estar juntos y no, yo la veo como re amiga y la quiero mucho como amiga", finalizó Holder.