Karina Jelinek abrió su corazón y reveló que sueña con ser madre: "Podría cuidar tan bien"

“Sí. En un momento lo dije en una tapa de revista, pero hasta que no se concrete bien y solucione unos temas míos personales, no puedo avanzar", comenzó diciendo Karina.

Y agregó: "No quiero dar detalles de eso porque es un tema muy delicado. Prefiero esperar y ver, pero no deja de ser un sueño". Por último, cerró emocionada: “Podría adoptar. Hay muchos niños que no tienen adónde ir y yo los podría cuidar tan, pero tan bien”.

Karina Jelinek abandonó Punta del Este por un polémico motivo: "Está muy..."

Karina Jelinek es una de las muchas modelos argentinas que optaron por viajar este verano a Punta del Este para vacacionar en las exclusivas playas esteñas, alternando descanso con algunos compromisos laborales.

Pero tal parece que a la morocha argentina las cosas no le salieron como ella esperaba, dado que tras cumplir con los trabajos pautados decidió dejar las playas uruguayas por el alto costo de vida en el país vecino.

“Está muy caro, así que me voy a Mar del Plata”, reveló sin filtro Karina Olga en diálogo con Socios del espectáculo (El Trece), luego de que el cronista le consultase si los famosos van a Punta del Este para “vivir del canje”.

Karina Jelinek verano gasolero - captura Socios del espectáculo.jpg

“No es así. Es mentira. No existe", aseguró Jelinek y explicó: "Nos invitan a los lugares y aceptamos a cambio de hacer colaboraciones en las redes. Mucha gente que no entiende opina, pero acá hay que pagar las cosas”, y remarcó lo caro que está todo allí.

Fue allí cuando Karina Jelinek confesó que se va "A Mar del Plata a hacer streaming", al tiempo que admitió: "No tengo la oportunidad de quedarme un mes entero [en Punta del Este] porque evidentemente es muy caro”. Y si bien contó que algunas marcas la han contratado para acciones puntuales, el resto de los gastos de su estadía corren por cuenta de su bolsillo.