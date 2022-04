Kate Rodríguez enfrentó los rumores de conflicto con Gerardo Rozín

Kate Rodriguez.jpg El descargo de Kate Rodríguez sobre su mala relación con Gerardo Rozín.

"Estaba viendo portales y yo puedo entender que en este momento mucha gente me quiere pegar. Ustedes que son personas inteligentes, no crean todo lo que la gente dice, y menos en televisión", comenzó disparando. Y puso primera, para arremeter sobre sus supuestos conflictos con Rozín asegurando "Primero y principal, que en paz descanse. Fue una persona con la que laburé años, lo veía todos los días. Era la persona que comandaba todo... Él era tan detallista en su forma de trabajar que producía todo: dónde te sentabas, cuánto hablabas, de qué hablabas. Había que coordinar mucha gente en una mesa".

Pero continuó su enérgico descargo, contando que "Algo que también tenía es que era un tipo con mucho carácter y eso era algo en común conmigo. Yo tuve muchas diferencias con Rozín, pero siempre se hablaron cara a cara", así como también detalló "Si Gerardo me dio el lugar para que yo me exprese, me lo dio él. Yo no le saqué nada a nadie, y esa conversación, de que había que explicarme que yo no era la conductora, es mentira, nunca existió".

Y por último, Kate Rodríguez pidió respeto para la memoria del querido periodista Gerardo Rozín, fallecido recientemente: "Hay un montón de cosas para que me peguen, yo me la banco y tengo respuesta para todo. Pero algo que no voy a entrar en esa, es que metan palabras en la boca de una persona, y que encima esa persona ya no está. Respeta la memoria de una persona".

Kate Rodríguez, durísima con Martín Salwe tras el cruce en El hotel de los famosos: "Hostiga y persigue..."

Desde que se estrenó El hotel de los famosos (El Trece), Kate Rodríguez y Martín Salwe protagonizaron fuertes cruces que los convirtió en enemigos, y pese a que la última semana jugaron en el mismo equipo, la panameña se fue del certamen llena de enojo con el locutor.

En diálogo con Momento D, Kate se definió “afuera, contenta, contenida” y aseguró que “me divertí muchísimo y fui yo”. “Jugué desde el minuto uno y a ellos no les gusta la gente así”, agregó.

Kate Rodríguez Martín Salwe.jpg Kate Rodríguez, durísima con Martín Salwe tras el cruce en El hotel de los famosos.

Luego, opinó si Leo García hacía bien en definir a Salwe como homofóbico: “No lo digo, lo sostengo: es un fóbico. A nosotros nos graban las veinticuatro horas y sale al aire una hora y media”, comenzó a explicar. “En ese montón de horas, pasan cosas. Obviamente la productora decide no fomentar ese tipo de cosas y no las pone. Pero que pasaron cosas, pasaron cosas”, afirmó la bailarina.

“Que la gente defienda a este tipo de personaje, que margina, y hostiga y persigue a las personas más débiles… La verdad es que yo me corro. No te digo las cosas como un personaje, pero vi cosas que… ¡censurado, censurado! ¡No, no, no!”, exclamó Kate.

“Ahora van a ver que a la gente se le está saliendo el personaje porque no puedes sostener que sos re buena gente. No puede sostenerlo, y se va a manifestar. ¡Ya lo van a ver! Cuando tú eres cabrón, eres cabrón”, cerró Kate Rodríguez, fulminante con Martín Salwe.