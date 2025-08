L-Gante habló del video íntimo de Mauro Icardi y dio su categórico veredicto

Al ser consultado sobre la campaña de publicidad de maní que hará Wanda Nara, L-Gante se mostró sorprendido: "No estaba enterado. ¿Cómo será esa propaganda?", disparó. "¿Por qué maní? ¿Por Icardi?", le comentó el periodista.

Y Elian dejó en claro no está bueno que se filtren ese tipo de imágenes privadas poniéndose en el lugar del futbolista: "No sé, pero ¡qué loco eso! Igual, que no le pase a nadie, no se lo deseo a nadie. No sé quién habrá sido todo eso pero qué feo".

Embed

La sesión de fotos de la China Suárez a Mauro Icardi y el detalla que involucra a Wanda Nara

Mauro Icardi compartió una serie de fotos íntimas donde se lo ve afeitándose con la brocha frente al espejo y tuvo la colaboración especial de su novia, Eugenia la China Suárez, quien le tomó las imágenes.

"Mi fotógrafa favorita", indicó el deportista con emojis a pura ternura en la secuencia de imágenes que no cayó del todo bien entre sus seguidores con muchas críticas y comentarios a pura ironía en el posteo.

Pero lo que más llamó la atención entre los fans virtuales es el detalle que no pasó desapercibido en las fotos que la China Suárez le tomó a Mauro Icardi es un recuerdo latente de Wanda Nara, ex del futbolista.

mauro icardi sesion fotos de la china suarez afeitandose 2

La cuenta de X del programa Sálvese Quien Pueda, @SQP_oficial, mostró una producción de fotos similar que en su momento le tomó Wanda a Mauro cuando se encontraba en Roma, Italia, y donde se lo ve a él con el torso desnudo y una toalla en la cintura frente al espejo, posición casi idéntica a las flamantes fotos.

Ante este escenario, a Mauro Icardi lo acusaron al instante de repetir el mismo posteo que subió años atrás y las comparaciones con las pruebas del caso no tardaron en aparecer en la virtualidad.

"2023 vs hoy", indicó la cuenta en la red social del ciclo que conduce Yanina Latorre. En su momento, Icardi destacaba a Wanda: “Mi fotógrafa personal captura cada momento, incluso los que deberían estar fuera de foco”, describía él en aquel entonces y etiquetó a su pareja, posteo casi idéntico al que subió hace unos días con su actual novia, la China Suárez.