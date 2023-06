La actitud de Agustina Kämpfer en una nota, que indignó a Andrea Taboada

Embed

Santiago Sposato, el cronista de LAM, fue a buscar a la periodista, para saber si tenía algo para decir respecto de las declaraciones de More. Sin embargo, Agustina Kämpfer se mostró esquiva con el tema y remarcó que no quería pronunciarse al respecto.

En el piso del programa de Ángel de Brito, Andrea Taboada se indignó con la actitud de su colega. "Se hace la periodista batalladora por la Justicia, ¿no se anima a contestarle a Santiago?", exclamó.

"Hace la fácil. Agarra Instagram y habla ahí", añadió la angelita. "Es más cómodo. Yo la banco", opinó Estefi Berardi. "¡Que buena periodista", remató Taboada, irónica.

Se conoció un crudo testimonio sobre los maltratos que sufría Morena Rial de su madre, Silvia D' Auro

En el piso de A la tarde (América TV), Morena Rial contó el calvario que vivió cuando era chica, con los maltratos que sufría de parte de su madre, Silvia D' Auro.

"Me tiraba contra la bañadera. Me hacía golpear mis partes íntimas. Me ponía cera en mis partes íntimas. Del colegio la llamaban y le decían que la iban a denunciar porque nosotras llegábamos con golpes", contó la joven.

Este jueves en LAM (América TV), la locutora Claudia Fasolo estuvo como panelista invitada y ratificó la versión de Morena. "Ella estaba en la parte comercial de Radio Vale y después hizo un programa. Y muchos fuimos testigos del maltrato a su hija, que la llevaba a la radio", comenzó diciendo.

"Hay muchos compañeros que pueden decir lo que era el maltrato permanente, cómo la subestimaba con el tema de la obesidad. Era algo constante y nadie sabía cómo reaccionar", agregó.

Fasolo mencionó que la ex pareja de Rial fue muy cruel con algunas declaraciones públicas sobre sus hijas: "Silvia llegó a decir que le robaban y que eso tenía que ver con que eran adoptadas. Hay cosas que se dijeron que fueron muy fuertes. Ahí nació un idilio de More con Jorge, que duro un largo tiempo".

Por último, la locutora señaló que fue testigo del nacimiento de la relación del periodista y la productora. "Yo la conocía a Silvia cuando estábamos en Indiscreciones. Ella trabajaba en una compañía discográfica. Yo fui muchos años compañera de Jorge. Era otro Jorge. Para mí era un tipo súper respetuoso. Él a Lucho Avilés lo trataba con un respeto supremo. Incluso, lo ha defendido cuando han pasado cosas en el piso. Le decía: 'usted es como mi padre'. Después terminaron de la peor manera. Pero bueno, en ese momento, estaba muy enamorado de Silvia y tenía ganas de tener una familia", finalizó.