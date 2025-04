La actitud del marido de Lizy Tagliani, Sebastián Nebot, ante la delicada denuncia de Viviana Canosa

El mendocino compartió una foto junto a su esposa desde su cuenta en Instagram y dejó en claro su total apoyo a la humorista y conductora.

"Mi amor, quiero que sepas que te banco con el corazón y con el alma. Sé la persona increíble que sos y nada ni nadie va a cambiar eso, mucho menos las calumnias de quienes solo buscan hacer daño", indicó Nebot.

Y cerró con seguridad: "Estoy orgulloso de vos, de tu fortaleza y de tu verdad. No estás sola, te acompaño en cada paso y siempre voy a estar a tu lado, hoy más que nunca. Te amo @lizytagliani".

Por su parte, Lizy Tagliani comentó la publicación agradeciendo el apoyo y amor de su pareja en este momento tan difícil: "Te amo, gracias por el aguante", comentó en el posteo.

sebastian nebot mensaje de apoyo a lizy tagliani.jpg

Costa respondió a las acusaciones de Viviana Canosa por supuesto abuso de menores: "Todo esto es..."

Luego de las graves acusaciones que Viviana Canosa hizo contra Lizy Tagliani por presunta corrupción de menores, la conductora también involucró a Costa en la causa e hizo fuertes declaraciones.

"Hablé con la gente que producía Legalmente rubia. Me contaron que llegabas muy alcoholizada, que eras insoportable. No solo eso. Entrabas al camarín de uno de los bailarines y lo acosabas. Por lo menos, este pibe era mayor de edad", fueron algunas de las cosas que mencionó.

A raíz de esto, las cámaras de LAM, América Tv, fueron en busca de Costa, quien reaccionó ante dichas acusaciones. “No vi nada estaba al aire. ¿Qué te puedo decir? No vi nada y no sé nada. La verdad no sé”, comenzó diciendo.

“¿Cómo no me va a sorprender? Si. Por supuesto que es absolutamente falso”, aclaró de todas formas. Por otro lado, reconoció: “Yo tengo un grave que lo tengo que solucionar porque tengo que dejar de meterme en batallas que no son mías porque todo esto es generado por eso. Tengo que aprender a cerrar la boca”.

“Un carpetazo es cuando alguien tiene algo cierto de alguien y le tira eso. No tengo nada para decir, nada bueno. Esto que es un contenido para un programa, es mi vida personal y es muy doloroso, ¿por qué yo tengo que pasar esta angustia?”, planteó.