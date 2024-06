La actitud de Dominique Metzger ante los abucheos a Rolando Barbano en los Martín Fierro de Radio

Embed

“Y los abucheos... Esto es personal, lo quiero decir porque no me gustó. Tenemos a nuestro querido compañero Rolo Barbano, que estaba con su hijo, ese abucheo innecesario”, sentenció Dominique Metzger.

Y continuó: “Cada pareja o no pareja es un mundo y nosotros no tenemos por qué meternos porque desconocemos. Entonces, no demos por ciertas o verdaderas actitudes, cuando desconocemos cómo es internamente".

"Nada más que eso, porque siempre pienso en los niños y es un momento que se vio aguado por eso”, cerró con firmeza la conductora y Nelson Castro apoyó su postura sobre el tema y bancó también a Barbano después de ese tenso momento que se vivió durante la entrega de los Martín Fierro de Radio.

rolando barbano martin fierro.jpg

Analía Franchín bancó a Rolando Barbano y destrozó a Marina Calabró: "Se terminó de hundir"

Los Premio Martín Fierro de Radio 2024 dejaron sin duda el gran escándalo que desató la romántica dedicatoria que le hizo Marina Calabró a Rolando Barbano al recibir su estatuilla de mejor labor como columnista de espectáculos en Lanata sin filtro, Radio Mitre, y luego el periodista de policiales no la mencionó en su discurso.

En este sentido, Analía Franchín habló del tema del momento en una nota con LAM, América Tv, y cuestionó la actitud de la periodista de hacer esa declaración sentimental en ese ámbito y con el hijo de Barbano presente en el salón.

"Soy una persona que para demostrar amor he hecho las cosas más insólitas del mundo, lo que se te ocurra. Para mí está buenísimo si querés declarar amor vas por todo y no te importa nada. Ahora, hay tiempo, lugar y contexto. No me pareció el contexto para nada estando él con su hijo al lado de 10 años", indicó Analía.

Y remarcó sobre esa situación que se dio en los Martín Fierro: "Los grandes procesamos la separación de otra manera. Los procesos de los chicos hay que respetarlos y en ese sentido me parece que ella lo expuso a él. No estuvo bueno para nada. Además yo pensando que estaban juntos. Cuando Pía (Shaw) me confirma que no estaban juntos, que no son pareja, me pareció peor todavía".

"Me da pena porque era un premio muy merecido, que mereceríamos estar hablando del premio y no de esta situación. Él (por Barbano) se sintió re incómodo. Si le querés declarar tu amor lo podés hacerlo en privado y público en otro contexto, no con un niño adelante. Si quería reconquistarlo, con esto se terminó de hundir, para mí", profundizó la panelista de A la Barbarossa, Telefe.

Y cerró picante: "Cuando los adultos tenemos hijos los responsables somos nosotros. Esas son cosas más privada. No le hubiese hecho eso a la otra persona. Hay lugares para declarar tu amor a viva voz y de hecho lo viene haciendo ella. No están juntos, me lo confirmó Pía. Pobre, me da mucha pena. Entiendo cuando sentís amor y lo querés gritar, pero Marina.... ponele un pasacalle. Cuando nos dicen que 'no' más queremos. Es así, somos hijos del rigor".