La actitud de Mica Viciconte en el 15 de Indiana Cubero que enojará a Nicole Neumann

Y añadió: “Que en el cumpleaños de tu hija, o tu hijo, no estés vos y esté la actual de tu exmarido, y en las fotos, no se come gratis esto”.

“Cuando nosotros fuimos compañeros de Nicole, que estaba en el panel, la piba de verdad vivía en función de sus hijas. Las iba a buscar, las llevaba… Pero empieza a tener un vínculo, una relación, y pareciera ser como que todo el mundo le cae a ella. Cuando el papá de las criaturas ya tiene su pareja con Mica, hizo su familia, ¿ella no tiene derecho a ser feliz y congeniar la vida de madre con su pareja? Porque muchos están diciendo que eligió a su pareja por sobre su hija”, la defendió Mariel Di Lenarda.

El tierno saludo de Mica Viciconte a Indiana Cubero por sus 15: "Mirá cómo te canta"

A diferencia de Nicole Neumann, quien no dudó en manifestar su cariño a través de un sentido posteo en Instagram poco después de la medianoche del 18 de octubre, Mica Viciconte y Fabián Cubero optaron por mantener la celebración en privado y no dedicar mensajes públicos en las redes sociales a Indiana.

Sin embargo, Mica no pudo evitar referirse a este día tan especial durante su participación en Ariel en su salsa. La modelo arrojó un mensaje enigmático.

"Quiero mandarle un beso a una persona muy especial que cumple años. Así que un beso. La quiero mucho y ella lo sabe", dijo, sin mencionar explícitamente a Indiana Cubero.

Y luego de esto, la panelista del ciclo de Telefe compartió un video de Luca en donde se lo ve "cantando" y escribió: "Mirá cómo te canta el feliz cumple, Indiana".